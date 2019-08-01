Черги під сонцем і ночівля в адмінбудівлі: у Львові водії тижнями чекають документи

У Львові під обласним управлінням Укртрансбезпеки зібрались сотні водіїв, які уже кілька днів чекають на те, аби отримати міжнародний дозвіл на перевезення вантажів. Без нього перетнути кордон вони не можуть.

Раніше вдень видавали близько 250 дозволів, тепер ввели обмеження – лише 60. Люди обурені, адже чекати доводиться не день-два, а тижні. Цього року таких ліцензій видали лише 160 тис., торік – понад 200 тис.

Ба більше – умов для перебування немає. Розлюченим водіям доводиться стояти в черзі під палючим сонцем, а ті, хто не дочекався свого документа – ночують просто на території управління.

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В Укртрансбезпеці виправдовуються: винні не вони, таке розпорядження отримали у Міністерстві інфраструктури. У міністерстві ж всю провину покладають на Польщу. Мовляв, це наша західна сусідка обмежила видачу дозволів на вантажні перевезення, і поки позиція Варшави непохитна – збільшувати їх не хочуть.

Тому Мінінфраструктури і запровадило обмеження, аби взагалі не блокувати вантажоперевезення між країнами. Вони діятимуть до осені. Тоді має зібратися польсько-українська комісія і проблему спробують врегулювати.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на кордоні з Польщею застрягли далекобійники.

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