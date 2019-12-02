Красная дорожка и трехуровневая сцена. Как прошел M1 Music Awards

Знаменательное событие отечественного шоу бизнеса, премия M1 Music Awards прошла накануне в столичном дворце Спорта. Это весомая премия для артистов Украины. Сотни телекамер у красной дорожки встречают звезд 5-й год подряд.

По красной дорожке главной музыкальной премии Украины прошлись также и телеведущие телеканала ICTV. На праздник музыки приехали, чтобы получить впечатления и поддержать любимых артистов.

Десятки дней репетиций, двухнедельный монтаж сцены, экраны, которые создавали иллюзию другого измерения. Все, чтобы выступления топовых украинских звезд поражали еще больше.

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Эмоциональным выступлением завела зал реперка Алена-Алена, которая еще год назад была воспитателем в детском саду.

Также порадовал поклонников романтический дуэт-загадка Дан Балан и Тина Кароль, Певцы, которым приписывают роман не только сценический – наполнили зал феромонами любви.

Награду в этом году получило немало звезд. Певцами года стали – Настя Каменских и Monatik. Золотой граммофон забрала Тина Кароль с песней Сила высоты. Прорывом года стал Melovin. Организаторы M1 Music Awards уже начали готовиться к отбору номинантов на следующую премию 2020.

Факты ICTV ранее писали про лучшие образы красной дорожки на М1 Music Awards 2019.

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