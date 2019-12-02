Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Шоу-бизнес / Музыка

Красная дорожка и трехуровневая сцена. Как прошел M1 Music Awards

Знаменательное событие отечественного шоу бизнеса, премия M1 Music Awards прошла накануне в столичном дворце Спорта. Это весомая премия для артистов Украины. Сотни телекамер у красной дорожки встречают звезд 5-й год подряд.

По красной дорожке главной музыкальной премии Украины прошлись также и телеведущие телеканала ICTV. На праздник музыки приехали, чтобы получить впечатления и поддержать любимых артистов.

Десятки дней репетиций, двухнедельный монтаж сцены, экраны, которые создавали иллюзию другого измерения. Все, чтобы выступления топовых украинских звезд поражали еще больше.

Читайте: Жеребец и эпатаж: кто шокировал появлением на красной дорожке М1 Music Awards 2019

Эмоциональным выступлением завела зал реперка Алена-Алена, которая еще год назад была воспитателем в детском саду.

Также порадовал поклонников романтический дуэт-загадка Дан Балан и Тина Кароль, Певцы, которым приписывают роман не только сценический – наполнили зал феромонами любви.

Награду в этом году получило немало звезд. Певцами года стали – Настя Каменских и Monatik. Золотой граммофон забрала Тина Кароль с песней Сила высоты. Прорывом года стал Melovin. Организаторы M1 Music Awards уже начали готовиться к отбору номинантов на следующую премию 2020.

Факты ICTV ранее писали про лучшие образы красной дорожки на М1 Music Awards 2019.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

М1 Music Awards 2019 – победители музыкальной премии
MONATIK певец года по версии М1 Music Awards 2019
MONATIK – Каждый раз: клип года по версии М1 Music Awards 2019
М1 Music Awards V: Время и Стекло стали группой года
Выступление Олега Винника на М1 Music Awards 2019
MELOVIN прорыв года по версии М1 Music Awards 2019
NK певица года по версии М1 Music Awards 2019
Жеребец и эпатаж: кто шокировал появлением на красной дорожке М1 Music Awards 2019

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка