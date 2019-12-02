Червона доріжка та трирівнева сцена. Як пройшов M1 Music Awards

Визначна подія вітчизняного шоу бізнесу, премія M1 Music Awards пройшла напередодні у столичному палаці Спорту. Це найвагоміша премія для артистів України. Сотні телекамер біля червоної доріжки зустрічають зірок 5-й рік поспіль.

Червоною доріжкою головної музикальної премії України пройшлися також і телеведучі телеканалу ICTV. На свято-музики завітали, щоб здобути враження та підтримати улюблених артистів.

Десятки днів репетицій, двотижневий монтаж сцени, екрани, що створювали ілюзію іншого виміру. Усе аби виступи топових українських зірок вражали ще більше.

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Емоційним виступом завела залу реперка Альона-Альона, яка ще рік тому була вихователем у дитячому садочку.

Також потішив шанувальників романтичний дует-загадка Дан Балан та Тіна Кароль, Співаки, яким приписують роман не лише сценічний – наповнили залу феромонами кохання.

Нагороду цьогоріч здобуло чимало зірок. Співаками року стали – Настя Каменських та Monatik. Золотий грамофон забрала Тіна Кароль з піснею Сила высоты . Проривом року став Melovin. Організатори M1 Music Awards вже почали готуватися до відбору номінантів на наступну премію 2020.

Факти ICTV раніше писали про найкращі образи червоної доріжки на М1 Music Awards 2019.

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