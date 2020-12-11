Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Чему учат в школе для подростков с комплексным нарушением развития

Каждый ребенок, даже и имеющий комплексные нарушения развития, имеет право на образование. В этом уверены основатели общественной организации Видеть сердцем, и открыли несколько лет назад специальную школу для таких подростков. Ведь в Украине они в основном не имеют полноценной возможности учиться в обычной школе.

До этого мы делали проекты, которые были, например, в течение месяца, или нескольких дней, просто вечеринки. Но пришли к тому, что это все классно, но именно такой категории детей, подростков нужна именно продолжительная работа.

И тогда пришла идея создать именно школу социализации для подростков с комплексным нарушением развития — Олеся Яскевич, основательница ОО Видеть сердцем.

И формат образования для таких детей значительно отличается.

Это умение общаться, это умение сказать — да, я хочу, или — я не хочу, умение вообще сказать — я мальчик, я девочка, я умею делать это.. Умение общаться друг с другом, умение ухаживать за собой.

Участники команды Видеть сердцем говорят — после занятий родители еще больше начинают верить в своих детей, понимать их и помогать становиться более самостоятельными.

 

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Киеве провели тренировку для детей с особенностями развития
В Киеве провели тренировку для детей с особенностями развития
В интернате жили, как животные. Семья из США переехала в Украину и усыновила больных детей
В интернате жили, как животные. Семья из США переехала в Украину и усыновила больных детей
19 инклюзивных школ Запорожья оборудовали компьютерной техникой
19 инклюзивных школ Запорожья оборудовали компьютерной техникой
На Прикарпатье депутаты лишают особых детей единого центра реабилитации
На Прикарпатье депутаты лишают особых детей единого центра реабилитации
Аутист или гений? Как в Украине обучают детей с особыми потребностями
Аутист или гений? Как в Украине обучают детей с особыми потребностями
Скандал из-за учебников “для умственно отсталых”
Скандал из-за учебников “для умственно отсталых”
Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка