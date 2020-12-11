Чему учат в школе для подростков с комплексным нарушением развития

Каждый ребенок, даже и имеющий комплексные нарушения развития, имеет право на образование. В этом уверены основатели общественной организации Видеть сердцем, и открыли несколько лет назад специальную школу для таких подростков. Ведь в Украине они в основном не имеют полноценной возможности учиться в обычной школе.

До этого мы делали проекты, которые были, например, в течение месяца, или нескольких дней, просто вечеринки. Но пришли к тому, что это все классно, но именно такой категории детей, подростков нужна именно продолжительная работа. И тогда пришла идея создать именно школу социализации для подростков с комплексным нарушением развития — Олеся Яскевич, основательница ОО Видеть сердцем.

И формат образования для таких детей значительно отличается.

Это умение общаться, это умение сказать — да, я хочу, или — я не хочу, умение вообще сказать — я мальчик, я девочка, я умею делать это.. Умение общаться друг с другом, умение ухаживать за собой.

Участники команды Видеть сердцем говорят — после занятий родители еще больше начинают верить в своих детей, понимать их и помогать становиться более самостоятельными.

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