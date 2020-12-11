Чого навчають у школі для підлітків з комплексним порушенням розвитку

Кожна дитина, навіть та що має комплексні порушення розвитку, має право на освіту. У цьому впевнені засновники громадської організації Бачити Серцем, та відкрили кілька років тому спеціальну школу для таких підлітків. Бо ж в Україні вони здебільшого не мають повноцінної можливості навчатися в звичайній школі.

До цього ми робили проекти, які були, наприклад, протягом місяця, або кількох днів, просто вечірки. Але дійшли до того, що це все класно, але саме такій категорії дітей, підлітків потрібна саме довготривала робота. І тоді прийшла ідея створити саме школу соціалізації для підлітків з комплексним порушенням розвитку, – Олеся Яскевич, засновниця ГО Бачити Серцем.

І формат освіти для таких дітей значно відрізняється.

Це вміння спілкуватися, це вміння сказати – так, я хочу, або – я не хочу, вміння взагалі сказати – я хлопчик, я дівчинка, я вмію робити це. Вміння спілкуватися одне з одним, вміння доглядати за собою.

Учасники команди Бачити серцем розповідають – після занять батьки ще більше починають вірити у своїх дітей, розуміти їх та допомагати ставати більш самостійними.

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