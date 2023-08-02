Почему Россия активизировала удары по Югу Украины ракетами Оникс и что это за оружие

В течение последних недель Россия оживила свои ракетные удары по южным городам Украины, но на этот раз основным оружием государства-агрессора стали противокорабельные ракеты Оникс, которыми российские террористы уничтожают запасы украинской агропродукции и атакуют гражданские объекты в Одессе и других городах Украины.

Что надо знать о противокорабельных ракетах Оникс, в чем их опасность для Украины и почему они стали главным оружием атак по приморским городам? Ответы на эти и другие вопросы читайте в материале на Фактах ICTV.

Ониксами П-800, которые ранее почти не упоминались, сейчас россияне массированно бьют по зерновым терминалам, причалам и другой портовой инфраструктуре. А недавняя атака по Спасо-Преображенскому собору в очередной раз продемонстрировала, что для РФ нет ничего святого.

Как и большинство российского оружия, Оникс была разработана в советское время, впрочем на вооружение ракета была принята уже в начале нового тысячелетия. Особенностями этого оружия называли сверхзвуковую скорость и возможность лететь на очень малой высоте. Российские пропагандисты называют ее самым эффективным российским оружием в войне России против Украины. Но ракета имеет и свои тайны.

Технические характеристики Оникса:

Длина — от шести до восьми метров, в зависимости от носителя;

Размах крыла — 1,7 м;

Стартовая масса ракеты — 3 тыс. кг, с транспортно-пусковой стаканом (ТПС) — 3,9 тыс. кг;

Скорость — максимальная свыше 3 тыс. км на высоте и почти 2,5 тыс. у поверхности земли;

Масса боевой части — 300 кг;

Дальность — 300 км. В то же время у модернизированной версии Оникс М — до 800 км, если верить заявленным характеристикам.

— Почему ракета летит на двух Махах практически всю свою траекторию, потому что таким образом в прямоточном двигателе осуществляется сжатие воздуха, набегающим потоком. Если ракета уменьшит скорость… А 2 Маха это примерно 2000 тыс км в час, даже больше на малой высоте, если она уменьшит эту скорость, двигатель перестанет работать, — говорит авиационный эксперт Валерий Романенко.

Пуск ракеты происходит из стандартной пусковой шахты кораблей, которые носят и такие ракеты, как Калибр. Также пуски возможны с подводных лодок, самолетов или с наземных установок. Комплексы на базе грузовиков разворачиваются за считанные минуты. Путинские войска привыкли запускать Ониксы из оккупированного Крыма, с берегового ракетного комплекса Бастион.

Заместитель директора центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь говорит, что из Крыма в Одессу очень небольшая дистанция, и при сверхзвуковых скоростях “считанные минуты практически проходят от запуска до удара”.

— Декларируется ее подъем на высоту 14-15 км, во время атаки она снижается на высоту до 5-7 метров над волнами и атакует корабль, — объясняет главный редактор портала Defense express Олег Катков.

Впрочем, как можно было увидеть, несмотря на то, что в теории главной целью Оникса должен быть корабль, россияне все же бьют по объектам на побережье Украины.

Более того, бывший российский президент Дмитрий Медведев угрожал ударить Ониксом по суду в Гааге, после того, как тот выдал ордер на арест Владимира Путина.

— Головка самонаведения ракеты радиолокационная вполне может видеть некоторые наземные радиоконтрастные объекты, в частности для таких противокорабельных ракет такие цели береговые, как резервуары с горючим или элеваторы, радиоконтрастные и вполне могут быть захвачены головкой самонаведения. Во-вторых, эта ракета, очевидно конечно, имеет спутниковую навигацию и инерциальную навигацию, то есть возможно заложить просто полет по соответствующим точкам маршрута – и за счет этого поразить какую-то наземную цель, — объясняет Катков.

Но ракета не может сканировать местность и сравнивать картинку цели с тем, что видит, как, например, это делают современные западные ракеты Storm Shadow. Оникс наводится на объект, который лучше всего отражает радиолучи. А значит, может принять за цель, например, что-то металлическое.

— По кораблю она попадет точно, по металлическому предмету тоже попадет точно. Почему ее запускали собственно по металлическим бакам, в которых хранится зерно, туда она четко ориентируется. По портам, там большие краны, металлические предметы, она их видит снизу вверх, на фоне неба это большие радиоконтрастные объекты, она по ним попадает. Попала, например, по собору, там тоже купол железный, она его выбрала из всех объектов как наиболее радиоконтрастный – и именно туда попала, — говорит Романенко.

Вот такое оружие россиян, которое может бить по храмам и домам с большими металлическими конструкциями. Но главное преимущество этой ракеты для путинского командования — способность быть неуязвимой для противовоздушной обороны.

— Ониксы действительно предназначены для преодоления систем ПВО и ПРО. Они для этого разрабатывались, для уничтожения и корабельных группировок противника и наземных целей противника, — говорит Самусь.

Очевидно, что комбинация сверхзвуковой скорости и способности лететь на очень низкой высоте, по рельефу местности, делают ракету очень сложной мишенью для украинских сил ПВО.

По словам Каткова, зенитно-ракетные комплексы, которые имеет Украина, будь то С-300 или западные Patriot, не видят ракеты Оникс.

— Летит Оникс, он (комплекс ЗРК. — Ред.) ее никак не видит, потому что она скрыта для него за горизонтом. И появится для этой радиолокационной станции только на расстоянии 21 км, если радар находится на высоте 10 м и ракета летит на высоте 10 м. Да, Patriot имеет отличный радар, может уничтожать высотные аэродинамические цели на расстоянии 160 км, но это цели на высоте там, 7 км примерно. Ее просто не видно (ракету за горизонтом. — Ред.), — объясняет Катков.

Впрочем украинские Вооруженные силы умеют удивлять, и во время прошлогодних атак оперативное командование Юг сообщало об уничтожении Ониксов над Одесской областью. Причем якобы поразить ракеты смогли с помощью старых советских ЗРК.

В то же время во время недавней атаки сбить сверхзвуковые ракеты нашим зенитчикам не удалось. Возможно, за год российский оборонпром усовершенствовал траекторию их полета. Да и в Воздушных силах ВСУ уже не раз заявляли, что сбивать российские Ониксы имеющимися в Украине средствами ПВО — довольно непросто.

Впрочем, есть значительно более эффективное оружие, способное их уничтожать.

— Наиболее эффективным, на данный момент, является комплекс SAMP/T, это Франция-Италия, их немного есть в распоряжении, все это зависит от того, насколько наши партнеры смогут их производить и помочь Украине создать такую систему, — говорит Самусь.

Нужна противоракета со скоростью большей, чем сам Оникс. И хорошая новость — Украина уже получила SAMP/T от Евросоюза. Но для эффективной противовоздушной обороны нужно больше таких систем.

Еще один метод борьбы с этой угрозой является уничтожение самого берегового ракетного комплекса, но для этого тоже нужно новое западное оружие — дальнобойные ракеты ATACMS.

— У (российского берегового комплекса. — Ред.) Бастиона есть окно возможностей, когда его возможно перехватить, он выходит на позицию, раскрывается. И если бы в Украине был ATACMS и он находился в состоянии дежурства, создавая засады на комплексы Бастион, как только они выходят на позиции, начинают разлагаться, осуществляется пуск ATACMS. А время подлета ATACMS – менее 10 мин, — говорит Катков.

Пока Соединенные Штаты говорят, что не имеют достаточных запасов ракет ATACMS, но переговоры по их поставкам Украине продолжаются.

Ключевым вопросом остается то, как много Ониксов еще есть у Российской Федерации. Полгода назад, в запасах РФ, по информации Минобороны Украины, было 347 таких ракет. Около сорока, уже по оценкам наших экспертов, страна-террористка отстреляла по Украине. Более трехсот осталось. Впрочем, пока радоваться рано, поскольку Россия могла возобновить производство или скооперироваться с Индией, которая выпускает идентичную ракету.

— Были данные, что Россия уже провела переговоры с Индией относительно этих ракет. Не исключено, что Россия может привлечь индийские мощности для производства этих ракет и потом выкупать их, то есть, импортировать те совместные разработки — Брахмус — уже для использования против Украины, — объясняет Самусь.

Впрочем, если Индия пойдет на военное сотрудничество с Россией, может попасть под западные санкции. Но в любом случае Украине надо рассчитывать на себя, что означает усиление собственной противоракетной обороны с помощью наших союзников.

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