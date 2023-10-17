Почему США тормозит поставки оружия в Украину: как работает ленд-лиз

Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?

Май 2022. В Украине ощутим снарядный голод. Нам нужна вооруженная поддержка Запада уже вчера. Так что когда президент Байден таки подписывает исторический документ, для большинства украинцев это казалось спасением.

Прежде всего, миссия современного документа — дать четкий сигнал России, что Штаты готовы при необходимости и таким образом предоставить Украине необходимое оружие и технику. Другая задача – подстраховка для президента Байдена, если бы вдруг не хватило голосов на прямую помощь Киеву. Ведь ленд-лиз предоставляет расширенные полномочия именно президенту США заключать прямые соглашения с Украиной. Кроме того, в момент принятия ленд-лиза впереди были выборы в конгресс и сенат. Поэтому Белый Дом перестарался.

И все это время Штаты регулярно выделяют прямые безвозвратные средства на нашу оборону. С начала великой войны выделили более 60 миллиардов долларов, 43 из них – именно на оружие. И это гораздо лучший путь, чем ленд-лиз, настаивают специалисты, потому что неизвестно, какие условия были бы прописаны в дополнительных соглашениях. И ленд-лиз действительно предусматривает возвращение оружия и техники после окончания войны.

Юридически документ сейчас не действует. Однако закрыто ли окно возможностей? Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова, фактически в дни окончания срока документа опубликовала фото с автором прошлогоднего закона о ленд-лизе Джоном Корниным и написала: фискальный год, который – и по мнению сенатора, и нашему – является важным запасным инструментом получения оружия в дополнение к безвозвратным программам PDA, USAI и FMF.

Эксперты тоже убеждены в возможности реанимирования ленд-лиза, продлении действующего или принятии нового усовершенствованного закона. Продолжение ленд-лиза заложено в одной из поправок в бюджет 2024 года. В любом случае, такой план Б должен быть.

Пока все надеются на скорейшие выборы спикера в Конгрессе США и голосование бюджета с прямым пунктом помощи Украине.

После нападения на Израиль ХАМАСа Белый дом рассматривает вариант совместного пакета помощи для Израиля и Украины и это увеличивает шансы на получение денег, ведь если часть республиканцев-трампистов были готовы затормозить поддержку Киева, то с Израилем они точно так не поступят. Да и без таких уловок Украина в бою доказала, что заслуживает максимальной помощи со стороны своего стратегического партнера.

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