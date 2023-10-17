Чому США гальмує поставки зброї в Україну: як працює лендліз

Історичний закон про ленд-ліз, який Штати ухвалили у травні торік на знак підтримки України у війну, так і не запрацював. Для чого він був потрібен, чи виконав якусь роль і чи не зачинилися ще ці двері повністю?

Травень 2022-го. В Україні відчутний снарядний голод. Нам потрібна збройна підтримка Заходу вже на вчора. Тож коли президент Байден таки підписує історичний документ, для більшості українців це здавалося порятунком.

Очікувалося, що закон працюватиме, як за Другої світової, коли Штати постачали своїм союзникам безперебійно й необмежено зброю, техніку, пальне. Але в сучасному законі не було списку техніки та зброї, як і конкретних бюджетних рішень – суми лендлізу. Були вказані роки 2022 і 2023. Та лендліз так і не запрацював.

Насамперед місія сучасного документа – дати чіткий сигнал Росії, що Штати готові за потреби і в такий спосіб надати Україні необхідну зброю і техніку. Інше завдання – підстраховка для президента Байдена, якби раптом забракло голосів на пряму допомогу Києву. Адже лендліз надає розширені повноваження саме президенту США укладати прямі угоди з Україною. Крім того, в момент ухвалення лендлізу попереду були вибори до конгресу й Сенату. Тож Білий Дім перестраховувався.

Та весь цей час Штати регулярно виділяють прямі безповоротні кошти на нашу оборону. Від початку великої війни надали понад 60 мільярдів доларів, 43 із них – саме на зброю. І це значно кращий шлях, аніж лендліз, наполягають фахівці, бо невідомо, які умови були б прописані в додаткових угодах. І лендліз насправді передбачає повернення зброї та техніки після закінчення війни.

Юридично документ зараз не діє. Однак чи зачинене вікно можливостей? Посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова, фактично у дні закінчення терміну документа опублікувала фото з автором торішнього закону про лендліз Джоном Корніним і написала: Звірили наші годинники в питанні спільної праці спрямованої на продовження терміну Закону Про лендліз для оборони демократії Україною на 2024 фіскальний рік, який – і на думку сенатора, і нашу – є важливим запасним інструментом отримання зброї на додаток до безповоротних програм PDA, USAI та FMF.

Експерти теж переконані в можливості реанімування лендлізу, продовженні чинного або ухваленні нового вдосконаленого закону. Продовження лендлізу закладено в одній із поправок до бюджету 2024. У будь-якому разі, такий план Б має бути.

Та поки всі сподіваються на якнайшвидші вибори спікера в Конгресі США й голосування бюджету з прямим пунктом допомоги Україні.

Після нападу на Ізраїль ХАМАСу Білий дім розглядає варіант спільного пакету допомоги для Ізраїлю та України, і це збільшує шанси на отримання грошей, адже якщо частина республіканців-трампістів були готові загальмувати підтримку Києва, то з Ізраїлем вони точно так не вчинять. Та й без таких хитрощів Україна на поді бою довела, що заслуговує на максимальну допомогу з боку свого стратегічного партнера.

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