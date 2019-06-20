Почему украинцы не умеют экономить и как откладывать 10% ежемесячно

Большинство украинцев жалуются на нехватку средств. Доходы действительно низкие. Но еще – мы не умеем эффективно расходовать и экономить.

Если вы тщательно проанализируете свои ежемесячные покупки, то обязательно найдете ту статью расходов, от которой легко можно отказаться.

Четкие финансовые цели имеют меньшинство украинцев. Это данные исследования проекта USAID совместно с Нацбанком. Поэтому только треть наших соотечественников собрали так называемый запас прочности. А еще украинцы не слишком разбираются в экономике.

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Почти половина украинцев не знают элементарных финансовых правил. Поэтому в рейтинге финансовой грамотности мы на последнем, тридцатом месте. Вместе с соседями поляками. Лучше всего экономят деньги французы, норвежцы, канадцы, финны и новозеландцы. И дело не только в достатке, – убеждены исследователи. Бережливость, которая является нормой в богатых странах, украинцы почему-то считают синонимом бедности.

Транжирит деньги и молодежь. Педагоги проблему знают. Даже в законе об образовании прописали: выпускники должны обязательно быть финансово грамотными. За рубежом всех детей с первого класса учат, как обращаться с деньгами и как экономить. Поэтому эксперты советуют украинцам взяться за самообразование. Эксперты отмечают, что среднестатистический украинец может экономить в среднем 10%, не снижая свой уровень жизни.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как экономить на бензине и обслуживании авто.

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