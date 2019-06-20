Чому українці не вміють економити і як заощаджувати 10% щомісяця

Більшість українців скаржаться на брак коштів. Доходи і справді низькі. Але ще – ми не вміємо ефективно витрачати й економити.

Якщо ви ретельно проаналізуєте свої щомісячні покупки, то неодмінно знайдете ту статтю витрат, від якої легко можна відмовитися.

Чіткі фінансові цілі мають меншість українців. Це дані дослідження проекту USAID спільно з Нацбанком. Тож лише третина наших співвітчизників назбирали так званий запас міцності. А ще українці не надто знаються в економіці.

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Майже половина українців не знають елементарних фінансових правил. Тож у рейтингу фінансової грамотності ми на останньому, тридцятому місці. Разом із сусідами поляками. Найкраще заощаджують гроші французи, норвежці, канадці, фіни і новозеландці. І справа не лише у достатку, – переконані дослідники. Заощадливість, яка є нормою у багатших країнах, українці чомусь вважають синонімом бідності.

Тринькають гроші і молоді. Освітяни проблему знають. Навіть у законі про освіту прописали: випускники мають обов’язково бути фінансово грамотними. За кордоном усіх дітей з першого класу навчають, як поводитися з грошима і як економити. Тож експерти радять українцям взятися за самоосвіту. Експерти зазначають, що середньостатистичний українець може заощаджувати в середньому 10%, не знижуючи свій рівень життя.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як економити на бензині та обслуговуванні авто.

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