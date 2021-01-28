Чутно міномети і важку техніку: військові ООС розповіли про провокації сепаратистів

В зоні проведення ООС на Донбасі українські військові продовжують фіксувати провокації проросійських бойовиків.

Наразі за діями ворога можна лише спостерігати: окупанти тим часом обладнують позиції та окопуються, що легко можна розгледіти у бінокль чи трубку розвідника.

– Противник веде незначні інженерні роботи, чистить свої окопи. Ми бачимо появу свіжої землі, – розповів військовослужбовець ЗСУ Владислав.

Окрім цього, російські окупанти систематично порушують режим тиші.

На позиціях під тимчасово окупованою Горлівкою останні дні тихо, а от сусідні українські позиції під обстрілами.

– В сусідів було так, чути стрільбу з мінометів, з великокаліберних кулеметів, зі стрілецької зброї, – пригадує військовослужбовець ЗСУ Роман.

Постійні обстріли зі сторони окупантів наші захисники пов’язують з активними навчаннями ворога на полігоні.

Військовослужбовець ЗСУ із позивним Фокс розповів журналістам, що за Горлівкою сепаратисти обладнали свіжий полігон.

– Вони там відпрацьовують елементи підготовки. Ця активність почалася нещодавно, може у них якісь заплановані навчання, підготовка, може щось собі противник і задумав якісь плани свої.

Окрім розривів снарядів, наші військовослужбовці щодня чують як ворог прогріває та обкатує важку техніку.

Також окупанти заміновують місцевість протипіхотними мінами російського виробництва.

За словами українських військових, ворог використовує протипіхотні міни ПОМ-2, дистанційно запускаючи їх з РПГ.

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