Четверть украинских заробитчан могут переехать из Польши в Германию

Четверть украинцев, работающих в Польше, переместятся на заработки в Германию.

Такой прогноз сделали аналитики Национального польского банка, оценив перспективы изменения Берлином его рынка труда.

Напомним, немцы со следующего года сделают его более открытым для трудовых мигрантов.

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Впрочем, немецкие законодатели еще не утвердили соответствующей законодательной процедуры и дискутируют о окончательной форме ее регулирования.

Поэтому, говорят в Варшаве, пока нет оснований для сильных волнений. Кроме того, масштаб оттока украинских рабочих рук будет зависеть от состояния немецкой экономики.

Сейчас в Польше работают около 800 тыс. наших граждан. Их стало после 2013 года и благодаря этому ВВП Польши растет от 0,3 до почти одного процента ежегодно.

К слову, повышение зарплат и соцпакет: как в Украине борются с миграцией кадров.

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