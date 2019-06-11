Четверть украинских заробитчан могут переехать из Польши в Германию
Четверть украинцев, работающих в Польше, переместятся на заработки в Германию.
Такой прогноз сделали аналитики Национального польского банка, оценив перспективы изменения Берлином его рынка труда.
Напомним, немцы со следующего года сделают его более открытым для трудовых мигрантов.
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Впрочем, немецкие законодатели еще не утвердили соответствующей законодательной процедуры и дискутируют о окончательной форме ее регулирования.
Поэтому, говорят в Варшаве, пока нет оснований для сильных волнений. Кроме того, масштаб оттока украинских рабочих рук будет зависеть от состояния немецкой экономики.
Сейчас в Польше работают около 800 тыс. наших граждан. Их стало после 2013 года и благодаря этому ВВП Польши растет от 0,3 до почти одного процента ежегодно.
К слову, повышение зарплат и соцпакет: как в Украине борются с миграцией кадров.