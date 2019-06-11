Чверть українських заробітчан можуть переїхати з Польщі до Німеччини
Чверть українців, які працюють у Польщі, перемістяться на заробітки до Німеччини.
Такий прогноз зробили аналітики Національного польського банку, оцінивши перспективи зміни Берліном його ринку праці.
Нагадаємо, німці з наступного року зроблять його відкритішим для трудових мігрантів.
Дивіться: Мозковий центр, самокати і живе спілкування: креативні німецькі офіси
Утім, німецькі законодавці ще не затвердили відповідної законодавчої процедури та дискутують про остаточну форму її регулювання.
Тож, кажуть у Варшаві, доки немає підстав для сильних хвилювань. Крім того, масштаб відтоку українських робочих рук залежатиме від стану німецької економіки.
Нині у Польщі працюють приблизно 800 тис. наших громадян. Їх побільшало після 2013 року і завдяки цьому ВВП Польщі зростає від 0,3 до майже одного відсотка щороку.
До слова, підвищення зарплат і соцпакет: як в Україні борються з міграцією кадрів.