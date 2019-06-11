Чверть українських заробітчан можуть переїхати з Польщі до Німеччини

Чверть українців, які працюють у Польщі, перемістяться на заробітки до Німеччини.

Такий прогноз зробили аналітики Національного польського банку, оцінивши перспективи зміни Берліном його ринку праці.

Нагадаємо, німці з наступного року зроблять його відкритішим для трудових мігрантів.

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Утім, німецькі законодавці ще не затвердили відповідної законодавчої процедури та дискутують про остаточну форму її регулювання.

Тож, кажуть у Варшаві, доки немає підстав для сильних хвилювань. Крім того, масштаб відтоку українських робочих рук залежатиме від стану німецької економіки.

Нині у Польщі працюють приблизно 800 тис. наших громадян. Їх побільшало після 2013 року і завдяки цьому ВВП Польщі зростає від 0,3 до майже одного відсотка щороку.

До слова, підвищення зарплат і соцпакет: як в Україні борються з міграцією кадрів.

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