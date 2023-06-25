Чи готові білоруси повалити Лукашенка і для чого Пригожин Путіну в Білорусі

Є певні передумови для визволення Білорусі, але має співпасти декілька факторів одночасно. Серед них – мілітарний розгром Росії, міжнародний ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та інші чинники.

Про це заявив заступник командира полку імені Кастуся Калиновського, до складу якого входять білоруські добровольці та який перебуває у складі Збройних сил України, Вадим Кабанчук у коментарі ведучій інформаційного телемарафону Яні Брензей.

– Робитимемо те, що робили. Бити росіян далі в Україні. Є передумови для визволення Білорусі. Ці плани існують вже дуже давно, ще з 2020 року, коли в нас був масовий вихід людей на волю, просто вони зараз трохи трансформуються. Зрозуміло, що жоден план не може бути статичним. Є певні чинники, які мусять співпасти разом, щоб повалити режим Лукашенка.

За його словами, один з цих чинників – це мілітарний розгром Росії, щоб країна-агресор займалася наведенням порядку всередині держави, а не лізла до України чи Білорусі.

– Найголовніший з них – це мілітарний розгром Російської Федерації, щоб вони не мали справи ні до України, ні до Білорусі. Бажано, щоб у нас був міжнародний ордер на арешт Лукашенка. Наразі цим займаються певні структури. І тоді ця диктаторська система буде деморалізована. Там ще повинно бути декілька речей, які повинні їх деморалізувати. Тоді складаються умови для визволення та деокупації Білорусі.

Кабанчук вважає, що більшість людей втомилися від диктатора Лукашенка, а члени полку імені Кастуся Калиновського отримують сигнали від силових структур, що очікується прихід білоруських добровольців.

– Більшість людей ненавидить цей режим, втомилися від цього диктатора, який вже 30 років керує Білоруссю та втілює сталінські репресії. Ми впевнені, що люди готові. Тим паче, що в нас є сигнали з силових структур і звичайних людей, що чекають приходу білоруських добровольців для визволення країни, – запевняє заступник командира полку імені Кастуся Калиновського.

Вадим Кабанчук пояснив, навіщо російському диктатору Володимиру Путіну потрібен очільник приватної військової компанії Вагнер Євген Пригожин у Білорусі.

– Безумовно, вони запропонували Пригожину щось суттєве, якщо він відмовився від свого плану походу на Москву. Якщо він зі своїм угрупуванням піде до Білорусі, то це буде перманентний заколот. Першочергово знову по кордонах Білорусі та України буде створено угрупування, яке вміє та може вести наступальні дії. По-друге, є небезпека для ядерної зброї, яку Путін поставив чи збирається поставити Лукашенку. Як ми знаємо, це Путін своїми КГБшними методами завжди діє під прикриттям. Вони підірвали Каховську ГЕС і кажуть: це не ми, це українці. Якщо щось станеться з ядерною зброєю у Білорусі, то він скаже: це Пригожин з Лукашенко, ми тут ні до чого. У цьому полягає небезпека цих сценаріїв, – стверджує Кабанчук.

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