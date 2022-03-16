Чи можуть звільнити робітника за прогули під час війни та як не втратити роботу

Держпраці рекомендує не звільняти людей через евакуацію чи неможливість дістатись до роботи. Адже якщо людина не повідомила керівництву про свою відсутність – на це могли бути дуже вагомі причини.

У Радбезі наголосили: люди можуть працювати дистанційно або ж за гнучким робочим днем, коли це буде безпечно.

Держава намагається зробити так, аби мінімізувати економічні втрати як працедавців, так і найманих працівників. Однак усе це стосується лише тих, хто працював офіційно і сплачував податки.

Хоча раніше в Україні таких реалій ніколи не було, та держава розписала усі гарантії для тих, хто працює офіційно.

На сайті Держпраці у рубриці Інтерактивний інспектор є контакти, куди звертатися:

за номером: +38066-868-52-20 ( вартість згідно з тарифами вашого оператора);

електронною поштою : info_dsp@ukr.net ;

заповнити форму для отримання роз’яснень ( http://surl.li/bmzsl ).

Відповіді на свої запитання можна отримати:

електронною поштою ;

на месенджер ( Viber , WhatsApp , Telegram);

телефоном.

Місце за працівником має лишатися, навіть якщо особа не попередила начальство про свою відсутність.

— Це може бути прогул із поважної причини. Безпекова ситуація складається так, що будь-які намагання дістатися на роботу можуть створювати небезпеку для людини, – пояснює заступниця директора департаменту з питань праці Держпраці Олена Коновалова.

Та за першої ж нагоди співробітник має зв’язатися з керівництвом. Адже поки невідомо, де людина, зарплату їй можуть не нараховувати. Керівництво може запропонувати відпустку, а ще дистанційку або гнучкий режим робочого часу.

Якщо підприємство вимушено закрилося, співробітникам мають оплатити 2/3 тарифної ставки або окладу. Складніше, якщо підприємство знищили.

Ті, хто нині у теробороні або мобілізовані, зберігають середній заробіток, місце роботи і посаду, однак треба мати контракт або інший документ, який це підтвердить.

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