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Факты / Видео / Украина

Повлияет ли карантин на ремонт дорог в Украине и план ремонта на 2020

80 млрд гривен в этом году планируется выделить на ремонт дорог. Из них только 30 млрд на пути местного значения, которых в отдельных областях и районах просто нет — одни ямы.

В Киеве планируют переложить до 300 километров путей. В селах же не ходит общественный транспорт, не приезжает скорая и пожарная.

О состоянии отечественных дорог и надежду на их ремонт смотрите в сюжете Олега Корниенко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что дороги к украинским селам рассыпаются.

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