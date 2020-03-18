Тысячи людей отрезаны от мира. Дороги к украинским селам рассыпаются

Без связи с миром немало украинских сел. Из-за плохих дорог к ним не доехать и иногда даже трудно дойти. Не ходят рейсовые автобусы, не вызовешь скорую или пожарную. И это проблема всей страны.

Тысячи жителей 11 сел Новоодесского района несколько лет практически отрезаны от цивилизации. Как выглядит общественный транспорт здесь уже и не помнят. Через ужасную дорогу автобусы отказались сюда приезжать.

Некоторые участки в райцентр Новая Одесса селяни собственноручно ремонтировали. Засыпали щебнем, выравнивали грейдером. Но полотно ровное до первого дождя. А еще дорогу разбивают перегружены зерновозы. И в таком состоянии каждаяй третяя местная дорога на Николаевщине.

Во время последней стихии на Прикарпатье вода смыла более 300 км дорог, 8 км дамб и 35 мостов. На восстановление всего и ремонт местных дорог нужно до сотни миллиардов гривен.

И 2020 год не исключение. Для правительства приоритет это международные и государственные трассы. На местные выделили лишь 20 млрд грн. Из 150 тыс. км отремонтируют и подлатают только 3 тыс. Поэтому, людям в глубинке и дальше придется самостоятельно преодолевать полосы со многими препятствиями.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Черкасской области люди перекрыли дорогу из-за ям.

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