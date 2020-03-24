Чи вплине карантин на ремонт доріг в Україні і план ремонту на 2020

80 млрд гривень цього року планують виділити на ремонт доріг. З них лише 30 млрд на шляхи місцевого значення, яких в окремих областях та районах просто немає – одні ями.

У Києві планують перекласти до 300 кілометрів шляхів. У селах же не ходить громадський транспорт, не доїздять швидка й пожежна.

Про стан вітчизняних шляхів та надію на їхній ремонт дивіться у сюжеті Олега Корнієнка.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що дороги до українських сіл розсипаються.

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