Чем уникален фильм Донбасс Сергея Лозницы

Фильм-драма, фильм-размышление, фильм-гротеск, где смешные моменты, рядом пересыпанные трагическими эпизодами. Мировая премьера фильма Донбасс от украинского режиссера Сергея Лозницы состоялась в этом году в мае на 71-м Каннском фестивале. Лента получила приз за лучшую режиссуру в программе Особый взгляд, а также стала открытием.

Донбасс создавали совместно с Германией, Францией, Нидерландами и Румынией. Эпизоды ленты снимали в этом году в феврале в окрестностях Кривого Рога.

Читайте: Лозница: В мире не верят, что можно жить так, как на Донбассе

Донбасс – это ряд впечатляющих эпизодов о настоящих историях, которые произошли на оккупированных территориях.

Общая смета проекта – более 70 млн. грн., из них почти треть выделило государство. С сегодняшнего дня лента Донбасс, которая будет бороться за главную кинопремию планеты Оскар – в широком прокате по всей Украине.

К слову, компания Disney опубликовала первый трейлер фильма Аладдин.

Опубликовано Октябрь, 18 в 17:02



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.