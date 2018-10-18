Чем уникален фильм Донбасс Сергея Лозницы
Фильм-драма, фильм-размышление, фильм-гротеск, где смешные моменты, рядом пересыпанные трагическими эпизодами. Мировая премьера фильма Донбасс от украинского режиссера Сергея Лозницы состоялась в этом году в мае на 71-м Каннском фестивале. Лента получила приз за лучшую режиссуру в программе Особый взгляд, а также стала открытием.
Донбасс создавали совместно с Германией, Францией, Нидерландами и Румынией. Эпизоды ленты снимали в этом году в феврале в окрестностях Кривого Рога.
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Донбасс – это ряд впечатляющих эпизодов о настоящих историях, которые произошли на оккупированных территориях.
Общая смета проекта – более 70 млн. грн., из них почти треть выделило государство. С сегодняшнего дня лента Донбасс, которая будет бороться за главную кинопремию планеты Оскар – в широком прокате по всей Украине.
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