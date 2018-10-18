Чим унікальний фільм Донбас Сергія Лозниці
Фільм-драма, фільм-роздум, фільм-гротеск, де смішні моменти густо пересипані трагічними епізодами. Світова прем’єра фільму Донбас від українського режисера Сергія Лозниці відбулася цього річ у травні на 71-му Канському фестивалі. Стрічка отримала приз за найкращу режисуру в програмі Особливий погляд, а також стала відкриттям.
Донбас створювали спільно з Німеччиною, Францією, Нідерландами та Румунією. Епізоди стрічки знімали цього річ у лютому на околицях Кривого Рогу.
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Донбас – це низка вражаючих епізодів про справжні історії, які трапилися на окупованих територіях.
Загальний кошторис проекту – понад 70 млн. грн., з них майже третину виділила держава. Від сьогодні стрічка Донбас, яка боротиметься за головну кінопремію планети Оскар – у широкому прокаті по всій Україні.
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