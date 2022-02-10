Чем занимаются дизайнеры интерьера и сколько зарабатывают в Украине

Дизайнер интерьера – популярная на сегодня профессия. Настоящие эксперты никогда не останутся без работы – многие из нас хотят жить в уютном доме и работать в комфортабельном офисе. Профессия престижна и интересна: побуждает каждый раз креативить, а еще – быть в ритме с архитектурной модой.

– Это проектная работа, здесь нет монотонности, когда ты приходишь в офис и делаешь одно и то же. Здесь есть четкие дедлайны, графики, которые нужно придерживаться, для того, чтобы проект был сдан в определенный срок, — рассказывает дизайнер интерьера Екатерина Макарова.

Екатерина только начинает карьеру дизайнера. Работает в компании. Здесь и эскизы рисуют, и готовят чертежи, и считают смету. Все делают разные люди. А вот дизайнер Натали Шталь, которая в профессии более 20 лет, пошла другим путем. Она работает сама на себя.

– Я веду один объект от начала до конца. Я знаю, от чего можно отказаться в дизайне, и это ничего не испортит, — рассказывает дизайнер интерьера, блогер Натали Шталь.

Натали строила и оформлял квартиры, и рестораны, и ТРЦ. Все дивиденды только ей. Но и ответственность тоже персональная. Натали имеет определенный лимит – до 12 новых заказов в месяц. Дизайн разрабатывает самостоятельно, а вот для чертежей может нанять помощниц.

– Каждому дизайнеру нужно собрать либо свою команду, либо присоединиться к той команде, которая отвечает его преимуществам, философии, взглядам на дизайн, – рассказывает основательница студии дизайнерских интерьеров Екатерина Чурина.

Действительно профессиональный дизайнер не тот, кто следует моде, а тот, кто адаптирует пространство так, как будет удобно именно вам.

— Это персонализированный дизайн, он должен охватывать сюжет, стиль жизни человека, идет психологический подход, сколько людей живет в семье, как они живут, чем они занимаются. То есть очень много разных деталей влияет, – рассказывает младшая дизайнер интерьера Екатерина Макарова.

И Натали, и Екатерина убеждены: единственный правильный путь в профессию — через профильное высшее образование. Курсы не дадут необходимых знаний о конструировании здания. Сейчас желающих учиться дизайнеру в Украине немало.

Тем более, зарплаты у дизайнеров в Украине — неплохие. После университета молодым специалистам могут платить от 15 тіс. грн в месяц. Имея, по меньшей мере, 10-летний опыт, можно повысить доходы и до 30, и до 50 тыс. грн. Есть дизайнеры, которые рассчитывают цену услуг таксой за квадратный метр. Минимальная – $10, у наиболее именитых специалистов квадратный метр потянет и $100.

А еще очень мотивирует свобода: творческая, финансовая, и географическая. Услуги наших дизайнеров пользуются спросом в Европе и не только.

Читайте В Евросоюзе к 2024 году изменят дизайн банкнот евро

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.