Чим займаються дизайнери інтер’єру та скільки заробляють в Україні

Дизайнер інтер’єру – популярна на сьогодні професія. Справжні експерти ніколи не залишаться без роботи – багато з нас хоче жити у затишному домі та працювати у комфортабельному офісі. Професія престижна і цікава: спонукає щоразу креативити, а ще – бути в ритмі з архітектурною модою.

– Це проєктна робота, тут немає монотонності, коли ти приходиш в офіс і робиш одне і те саме. Тут є чіткі дедлайни, графіки, яких треба дотримуватися, для того, щоб проєкт був зданий у певний термін, — розповідає дизайнерка інтер’єру Катерина Макарова.

Катерина тільки починає кар’єру дизайнерки. Працює в компанії. Тут і ескізи малюють, і готують креслення, і рахують кошторис. Усе роблять різні люди. А от дизайнерка Наталі Шталь, яка у професії понад 20 років, пішла іншим шляхом. Вона працює сама на себе.

– Я веду один об’єкт від початку до кінця. Я знаю, від чого можна відмовитися у дизайні, і це нічого не зіпсує, — розповідає дизайнерка інтер’єру, блогерка Наталі Шталь.

Наталі будувала та оформлювала помешкання, і ресторани, і ТРЦ. Усі дивіденди — тільки їй. Але і відповідальність — теж персональна. Наталі має певний ліміт – до 12 нових замовлень за місяць. Дизайн розробляє самостійно, а от для креслень може найняти помічниць.

– Кожному дизайнеру потрібно зібрати або свою команду, або приєднатися до тієї команди, яка відповідає його перевагам, філософії, поглядам на дизайн, – розповідає засновниця студії дизайнерських інтер’єрів Катерина Чуріна.

Справді професійний дизайнер не той, хто слідує моді, а той, хто адаптує простір так, як буде зручно саме вам.

– Це персоналізований дизайн, він має охоплювати сюжет, стиль життя людини, іде психологічний підхід, скільки людей живе в сім’ї, як вони живуть, чим вони займаються. Тобто дуже багато різних деталей впливає, – розповідає молодша дизайнерка інтер’єру Катерина Макарова.

І Наталі, і Катерина — переконані: єдиний правильний шлях у професію – через профільну вищу освіту. Курси не дадуть необхідних знань про конструювання будівлі. Нині охочих навчатися на дизайнера в Україні чимало.

Тим більше зарплати у дизайнерів в Україні — непогані. Після університету молодим фахівцям можуть платити від 15 тис. грн на місяць. Маючи щонайменше 10-річний досвід, можна підвищити доходи й до 30, і до 50 тис. грн. Є дизайнери, котрі вираховують ціну послуг таксою за квадратний метр. Мінімальна – $10, у найбільш іменитих фахівців квадратний метр потягне і $100.

А ще неабияк мотивує свобода: творча, фінансова, та географічна. Послуги наших дизайнерів мають попит у Європі й не тільки.

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