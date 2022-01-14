Чем удивила елка в Киеве 2022 и переместят ли празднование

Уже в понедельник, 17 января, в Киеве начнут разбирать главную елку страны. Поэтому те, кто не успел ее увидеть, еще имеют время для посещения в эти выходные. Сделать это стоит, ведь украинское новогоднее дерево попало в список самых красивых в Европе.

За последний месяц взглянуть на елку и праздничную зону столицы пришло несколько миллионов посетителей. Софийская площадь, на которой дерево едва справилось с наплывом людей. Чем запомнилась елка и будут ли расширять зону празднования в следующем году — далее в материале.

По рейтингу туристического портала Европейской комиссии киевская зеленая красавица заняла 13-е место на континенте. Оценили дизайн елки, окрестные локации и отметили большое количество посетителей. Некоторые рейтинговые агентства вносили киевское новогоднее дерево даже в мировой топ.

Взглянуть на такую ​​красоту пришло немало людей. По словам организаторов, на локации за новогодние праздники побывало до четырех миллионов посетителей.

Если с одной стороны это радостно, то с другой привело к разным неудобствам и проблемам. Ведь в день зажжения рождественского дерева и на сам Новый год 2022 Софийская площадь едва выдерживала толпу. Многие говорят, что праздничную зону нужно увеличивать.

И брусчатка исторического центра такого громкого празднования уже не выдерживает. В Киевавтодоре говорят, что документация о капитальном ремонте Софийской площади была готова еще четыре года назад, однако проект не прошел согласование в Министерстве культуры.

Работы отложили на неопределенный срок, а между тем покрытие площади все только ухудшается. Единственное решение проблем с перегрузкой и порчей центра – расширение или перенос праздничной локации.

— Нужен диалог. Если в результате диалога не будет этого, то однозначно не нужно туда идти – это однозначно. Поскольку мы не можем себе позволить на Майдане что-то делать, поскольку это память и мы должны это учитывать, — говорит организатор праздника на Софийской площади Игорь Добруцкий.

Как вариант – на следующий год рассмотрят возможность перекрытия автомобильного движения на Софийской площади и близлежащих улицах. Расширить празднование еще и на соседнюю Михайловскую площадь – нельзя.

Организаторы праздника говорят, что о проблемах услышали, а на следующий год их решат. Поскольку стараются, чтобы украинская елка стала лучшей в рейтингах, а Киев стал рождественской столицей Европы.

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