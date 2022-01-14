Чим здивувала ялинка у Києві 2022 і чи перемістять святкування

Уже в понеділок, 17 січня, в Києві почнуть розбирати головну ялинку країни. Тож ті, хто не встиг її побачити ще мають час для відвідування цими вихідними. Зробити це варто, адже українське новорічне дерево потрапило до переліку найкрасивіших в Європі.

За останній місяць подивитись на ялинку та святкову зону столиці прийшло кілька мільйонів відвідувачів. Софійська площа, на якій розташоване дерево ледь впоралась із напливом людей. Чим запам’яталась цьогорічна ялинка та чи будуть розширювати зону святкування наступного року – далі в матеріалі.

За рейтингом туристичного порталу Європейської комісії київська зелена красуня посіла 13 місце на континенті. Оцінили дизайн ялинки, навколишні локації та відмітили велику кількість відвідувачів. А Деякі рейтингові агентства вносили київське новорічне дерево навіть у світовий топ.

Подивитись на таку красу прийшло чимало людей. За словами організаторів, на локації за новорічні свята побували до чотирьох мільйонів відвідувачів.

Якщо з одного боку це радісно, то з іншого призвело до різних незручностей та проблем. Адже у день запалення різдвяного дерева та й на сам Новий рік 2022 Софійська площа ледь витримувала натовп. Багато хто каже, що святкову зону потрібно збільшувати.

Та й бруківка історичного центру такого гучного святкування вже не витримує. У Київавтодорі кажуть, що документація про капітальний ремонт Софійської площі була готова ще чотири роки тому, проте проєкт не пройшов погодження в Міністерстві культури.

Роботи відклали на невизначений термін, а тим часом покриття площі дедалі тільки гіршає. Єдине розв’язання проблем із перевантаженням та псуванням центру – розширення чи перенесення святкової локації.

– Потрібен діалог. Якщо в результаті діалогу не буде цього, то однозначно не потрібно туди йти – це однозначно. Оскільки наразі ми не можемо собі дозволити на Майдані щось робити, бо це пам’ять і ми повинні це враховувати, – каже організатор свята на Софійській площі Ігор Добруцький.

Як варіант – на наступний рік розглянуть можливість перекриття автомобільного руху на Софійській площі та прилеглих вулицях. Розширити святкування ще і на сусідню Михайлівську площу – не можна.

Організатори свята кажуть, що про проблеми почули, а наступного року їх вирішать. Адже прагнуть, щоб українська ялинка стала найкращою у рейтингах, а Київ став різдвяною столицею Європи.

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