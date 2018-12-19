Чистил бассейны и работал “цыпленком”: путь Брэда Питта к популярности

Брэд Питт – знаменитый американский актер, сыгравший более чем в 60 фильмах. Его имя известно, без преувеличения, всему миру. Именно он на протяжении многих лет остается признанным секс-символом, несмотря на свой возраст – Брэд отпраздновал 55 лет.

Приехав в Голливуд, Брэд Питт подрабатывал водителем и чистил бассейны кинозвезд, а теперь получает по 30 млн долларов за фильм.

Еще в школе Уильям Брэдли Питт выделялся умением одеваться со вкусом. Девочки за ним бегали толпами. Еще бы! Этот парень был не только самым стильным в средней школе, но и имел отличную спортивную форму. Кроме того, занимался в драматическом кружке, пел в хоре и выступал на диспутах. Окончив школу, юноша начал изучать журналистику. Однако, ни дня не работал по специальности – вместо этого он отправился навстречу своим заветным мечтам – в Голливуд.

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Симпатичный молодой человек далеко не сразу попал в павильоны Фабрики мечты. Таких как он в Голливуде – сотни. Чтобы свести концы с концами и платить за актерские курсы – Питт даже работал в сети ресторанов быстрого питания. Он надевал костюм гигантского цыпленка и призывал гостей поесть жареной курочки.

В конце 80-х Брэд не пропустил ни одной кинопробы, обивая пороги всех продюсеров Голливуда. Но стать знаменитым ему помогла случайность. Брэд пробовался в фильм Тельма и Луиза. Роль досталась другому. Впрочем, через несколько дней актер отказался от съемок. Тогда режиссеры как раз вспомнили про Питта. С тех пор предложения съемок поступали постоянно.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Брэд Питт снялся в Дэдпуле 2 за чашку кофе.

Опубликовано Декабрь, 19 в 12:26



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