ЦАХАЛ атакував підземні тунелі ХАМАС: наймаштабніша операція Ізраїлю у розпалі

Израильские военные продолжают наземную операцию в Газе. С начала боевых действий, 7 октября 2023 года, военные ЦАХАЛ поразили более 11 тысяч объектов ХАМАС. Целили в склады оружия, противотанковые ракетные и пусковые установки, убежища и места скопления боевиков. Атаковали и сеть подземных тоннелей боевиков.

Израиль подтвердил, что ударил по лагерю для беженцев в секторе Газа и уничтожил одного из командира ХАМАС Ибрагима Биари. Он был одним из ответственных за вторжение боевиков в Израиль 7 октября и скрывался в туннеле прямо под лагерем для беженцев.

— Были убиты многие террористы, которые оставались под землей. В результате удара была уничтожена инфраструктура боевиков, откуда они готовили теракты против наших сил. Наши силы сейчас ведут бои в глубине сектора Газа. Они уничтожают террористов с близкого расстояния, атакуя целые комбинированными ударами с земли, воздуха и моря, комментирует операцию представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

В израильской армии напоминают, что ХАМАС использует мирных палестинцев. Боевики размещают ракетные установки и командные пункты в жилых кварталах и фактически прикрываются гражданскими. Об ужасных зверствах ХАМАС говорили в Киеве на пресс-конференции израильского посла Михаила Бродского в Украине.

Михаил Бродский рассказал, что террористы за 10 лет построили 500 километров тоннелей для контрабанды оружия. Там же они и прячутся во время атак израильской армии. А о двух миллионах мирных жителей сектора Газа террористы не думают и используют их, как живой щит. Посол считает, что 7 октября 2023 года изменило правила игры. Израиль не готов жить рядом с террористами ХАМАС.

— Вопрос стоит так – либо мы, либо они. Мы намерены продолжать жить в Израиле, строить нашу страну. ХАМАС придется уйти, и мы все сделаем для этого. Как сказала Голда Меир, если арабы окончат войну – не будет войны. Если Израиль закончит войну, не будет Израиля. В Украине смысл этих слов особенно ясен, говорит посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Посол также отметил, что победой сочтут полное уничтожение ХАМАС в Газе. Хотя он признает, что операция уничтожения не будет быстрой. Ведь террористы используют пропаганду, чтобы переложить ответственность на Тель-Авив.

Головорезы ХАМАС пообещали освободить часть иностранных заложников с территории Газы. В то же время, складывать оружие боевики не планируют. Тем временем, войну Израилю объявила еще одна вооруженная группировка – йеменские хуситы. Они запустили в сторону Израиля беспилотники и ракеты. Союзник боевиков – Иран, который и поставляет им оружие. Хуситы горячо поддерживают палестинцев.

У Израиля очень много вопросов к власти. Как они могли допустить столь продуманную масштабную атаку террористов? Ответы будут искать уже после окончания войны. Ведь сейчас, говорит посол Израиля, как и для украинцев – главное поскорее победить врага.

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