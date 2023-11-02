ЦАХАЛ атакував підземні тунелі ХАМАС: наймаштабніша операція Ізраїлю у розпалі

Ізраїльські військові продовжують наземну операцію у Газі. Від початку бойових дій, 7 жовтня 2023, військові ЦАХАЛ вразили понад 11 тисяч об’єктів ХАМАС. Цілили у склади зброї, протитанкові ракетні й пускові установки, схованки та місця скупчення бойовиків. Атакували й мережу підземних тунелів бойовиків.

Ізраїль підтвердив, що вдарив по табору для біженців у секторі Гази й знищив одного з ватажків ХАМАС Ібрагіма Біарі. Він був одним із відповідальних за вторгнення бойовиків до Ізраїлю 7 жовтня і переховувався у тунелі, прямо під табором для біженців.

— Було вбито багато терористів, які залишалися під землею. Внаслідок удару була знищена інфраструктура бойовиків, звідки вони готували теракти проти наших сил. Наші сили зараз ведуть бої в глибині сектору Гази. Вони знищують терористів з близької відстані, атакуючи цілі комбінованими ударами з землі, повітря і моря, коментує операцію речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі.

В ізраїльській армії нагадують, що ХАМАС використовує мирних палестинців. Бойовики розміщують ракетні установки і командні пункти у житлових кварталах і фактично прикриваються цивільними. Про жахливі звірства ХАМАС говорили в Києві на прес-конференції ізраїльського посла Михайла Бродського в Україні.

Михайло Бродський розповів, що терористи за 10 років звели 500 кілометрів тунелів для контрабанди зброї. Там же вони і ховаються під час атак ізраїльської армії. А про два мільйони мирних жителів сектора Гази терористи не думають і використовують їх, наче живий щит. Посол вважає, що 7 жовтня 2023 змінило правила гри. Ізраїль не готовий жити поряд з терористами ХАМАС.

— Питання стоїть так – або ми, або вони. Ми збираємося продовжувати жити в Ізраїлі, будувати нашу країну. ХАМАС доведеться піти і ми все зробимо для цього. Як сказала Голда Меїр, якщо араби закінчать війну – не буде війни. Якщо Ізраїль закінчить війну – не буде Ізраїлю. В Україні сенс цих слів особливо зрозумілий, каже посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

Посол також зазначив, що перемогою вважатимуть повне знищення ХАМАС у Газі. Хоча визнає, що операція знищення не буде швидкою. Адже терористи використовують пропаганду, щоб перекласти відповідальність на Тель-Авів.

Головорізи ХАМАС пообіцяли звільнити частину іноземних заручників з території Гази. Водночас складати зброю бойовики не планують. Тим часом війну Ізраїлю оголосило ще одне збройне угруповання – єменські хусити. Вони запустили в бік Ізраїлю безпілотники та ракети. Союзник бойовиків – Іран, який і постачає їм зброю. Хусити гаряче підтримують палестинців.

В Ізраїлі дуже багато питань до влади. Як вони могли допустити таку продуману масштабну атаку терористів? Відповіді шукатимуть вже після закінчення війни. Адже нині, каже посол Ізраїлю, як і для українців – головне якнайшвидше перемогти ворога.

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