Цена будет $2-3 тыс. за тысячу кубометров: как Путин хочет с помощью газа расколоть ЕС

О том, что газ – энергетическое оружие Кремля, Украина предостерегала Европейский Союз годами. И пока мы просили остановить строительство Северного потока-2, страны продолжали доверять России.

Но теперь Кремль шантажирует страны ЕС, все больше сокращая поставки голубого топлива по трубопроводам. Цель Путина — максимально повысить цены до зимы и расколоть блок, чтобы легче было влиять на отдельные правительства.

Резкое сокращение поставок газа по Северному потоку-1 – свежий маневр Газпрома в энергетической войне с ЕС. Сначала российский монополист заявлял, что это связано с задержкой ремонта турбины Siemens, который производился в Канаде. Однако уже через несколько дней глава компании Алексей Миллер прямо признал, чего хочет Москва – работы построенного, но так и не запущенного из-за санкций Северного потока-2.

В общем Газпром готов снизить поставки для всех своих европейских клиентов на 15-25%. Некоторые компании уже получили предупреждение. На очереди все остальные, даже те, кто таки открыл рублевые счета в Газпромбанке. Еще раньше монополист осушил газопровод Ямал-Европа, значительно снизил поставки на украинскую ГТС и прикрутил подачу турецким потоком.

— Этой зимой нужно быть готовым и к тому, что поставки прекратятся полностью и нужно будет думать об альтернативных источниках энергии, — говорит соучредитель Фонда устойчивого развития Наталья Кацер-Бучковская.

Она предупреждает, что цена на российский газ в Европе может достичь рекордных $2-3 тыс. за тысячу кубометров. Поэтому Европейский Союз ищет различные альтернативные источники поставок. В частности, сжиженного газа. Ставку на LNG делают и наши соседи – Польша и Словакия.

На фоне сокращения поставок российского газа часть стран возвращается в угольную генерацию. С начала года европейские страны импортировали из ЮАР на 40% больше угля, чем за весь прошлый год.

Греция увеличивает добычу на своем месторождении бурого угля в регионе Западная Македония. Австрия вновь откроет угольную электростанцию ​​в Меллахе, выведенную из эксплуатации в 2020 году.

К использованию угольных ТЭС возвратится и Германия – заявил министр экономики Роберт Габек, хотя этот шаг приведет к задержкам в достижении экологических целей страны.

Министр ожидает, что закон об использовании угля будет принят 8 июля. Также правительство предложит промышленным компаниям стимулы по ограничению потребления природного газа и введет газовый аукцион для промышленности. Европейцам придется “прикрутить” отопление как минимум на несколько градусов зимой.

– Сейчас в Европе происходит инфляция, цены растут, это чувствует каждый рядовой европеец, британец, Соединенные Штаты тоже. Но я считаю, что мы пройдем этот кризис. Он повлечет за собой абсолютное изменение структуры энергетического рынка, но Россия никогда не вернется к тем позициям, которые она имела до войны в Украине, — подчеркивает соучредительница Фонда устойчивого развития Наталья Кацер-Бучковская.

Эксперты считают, что Европа должна извлечь уроки компромиссов с Путиным, чтобы как можно скорее спрыгнуть с кремлевской газовой иглы и ввести действенные санкции в энергетическом секторе. Только так кремлевский режим можно лишить основных источников дохода и заставить вести себя цивилизованно.

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