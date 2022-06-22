Ціна буде $2-3 тис. за тисячу кубометрів: як Путін хоче за допомогою газу розколоти ЄС

Про те, що газ – енергетична зброя Кремля, Україна застерігала Європейський Союз роками. І поки ми просили зупинити будівництво Північного потоку-2, країни продовжували довіряти Росії.

Але тепер Кремль шантажує країни ЄС, дедалі більше скорочуючи постачання блакитного палива трубопроводами. Мета Путіна – максимально підвищити ціни до зими та розколоти блок, аби було легше впливати на окремі уряди.

Різке скорочення постачання газу Північним потоком-1 – свіжий маневр Газпрому в енергетичній війні з ЄС. Спочатку російський монополіст заявляв, що це пов’язано із затримкою ремонту турбіни Siemens, який здійснювався в Канаді. Однак вже за кілька днів очільник компанії Олексій Міллєр прямо визнав, чого хоче Москва – роботи збудованого, але так і не запущеного через санкції Північного потоку-2.

Загалом Газпром готовий знизити постачання для всіх своїх європейських клієнтів на 15-25%. Деякі компанії вже отримали попередження. На черзі решта, навіть ті, хто таки відкрив рублеві рахунки у Газпромбанку. Ще раніше монополіст осушив газогін Ямал-Європа, значно знизив постачання українською ГТС і прикрутив подачу турецьким потоком.

– Цієї зими треба бути готовим і до того, що постачання припиниться повністю і треба буде думати про альтернативні джерела енергії, – каже співзасновниця Фонду сталого розвитку Наталія Кацер-Бучковська.

Вона попереджає, що ціна на російський газ у Європі може сягнути рекордних $2-3 тис. за тисячу кубометрів. Тож Європейський Союз шукає різноманітні альтернативні джерела постачання. Зокрема, скрапленого газу. Ставку на LNG роблять і наші сусіди – Польща та Словаччина.

На тлі скорочення постачання російського газу частина країн повертається до вугільної генерації. Від початку року європейські країни імпортували з ПАР на 40% більше вугілля, аніж за весь минулий рік.

Греція збільшує видобуток на власному родовищі бурого вугілля у регіоні Західна Македонія. Австрія знову відкриє вугільну електростанцію у Меллаху, яку вивели з експлуатації у 2020 році.

До використання вугільних ТЕС повернеться і Німеччина – заявив міністр економіки Роберт Габек, хоча цей крок призведе до затримок у досягненні екологічних цілей країни.

Міністр очікує, що закон стосовно використання вугілля буде ухвалено 8 липня. Також уряд запропонує промисловим компаніям стимули для обмеження споживання природного газу і запровадить газовий аукціон для промисловості. Європейцям доведеться “прикрутити” опалення щонайменше на кілька градусів узимку.

– Зараз в Європі відбувається інфляція, ціни зростають, це відчуває кожен пересічний європеєць, британець, Сполучені Штати також. Але я вважаю, що ми пройдемо цю кризу. Вона спричинить абсолютну зміну структури енергетичного ринку, але Росія ніколи не повернеться до тих позицій, які вона мала до війни в Україні, – підкреслює співзасновниця Фонду сталого розвитку Наталія Кацер-Бучковська.

Експерти вважають, що Європа має засвоїти уроки компромісів із Путіним, щоб якомога швидше зіскочити із кремлівської газової голки та запровадити дієві санкції в енергетичному секторі. Лише так кремлівський режим можна позбавити основних джерел доходу і змусити поводитись цивілізовано.

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