Цены на бензин и дизтопливо выросли на 2 грн и это не предел – Куюн
После последнего ракетного удара за последние две недели цены на бензин и дизельное топливо в Украине выросли на 2 грн.
Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн в комментарии ведущей Вікна Новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона рассказал о ситуации на рынке топлива.
– За последние две недели цена бензина и дизеля в среднем выросла на 2 грн за литр. Я не ожидаю, что буудт трагические подъемы цены, но на период турбулентности в Европе, я думаю, что возможны колебания в пределах 2-3 грн, — подчеркнул эксперт.
По его словам, спрос на топливо вырос после последней ракетной атаки 23 ноября, однако на сегодняшний день ситуация стабильная, ажиотажа нет, поскольку бензина достаточно.
– В то же время в крупных сетях АЗС говорят об увеличении продаж именно бензина. Конкретно генераторы стали предпосылкой роста спроса. Рынок не ожидал этого, потому что никто не прогнозировал оживления в низкий сезон. Поскольку зимой потребление самое низкое, – объяснил Куюн.
По его мнению, нынешний и дальнейший рост цен на топливо обусловлен не тем, что растет спрос среди владельцев генераторов.
– Сейчас наблюдается рост цен на бензин, но вызван он другими факторами. Первое – чтобы АЗС работала, ей нужен генератор примерно на 100 кВ, потребляющий топливо. Соответственно, себестоимость такого обслуживания генератора – примерно 1 грн на литре, – говорит Куюн.
А второй фактор – это сложная ситуация с ресурсами на европейском рынке.
– Мы ожидаем 5 декабря введение эмбарго на российскую нефть. Рынок очень нервничает, соответственно есть определенный дефицит именно дизельного топлива. Поэтому закупка его сейчас очень непростая, – добавил эксперт.
Накануне, 3 декабря, на АЗС Украины выросли средние цены на все виды топлива. Наибольшее подорожание – на 55 копеек – зафиксировано на бензин марки А-92. Его стоимость составляет 50,46 грн/л.