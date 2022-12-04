Цены на бензин и дизтопливо выросли на 2 грн и это не предел – Куюн

После последнего ракетного удара за последние две недели цены на бензин и дизельное топливо в Украине выросли на 2 грн.

Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн в комментарии ведущей Вікна Новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона рассказал о ситуации на рынке топлива.

– За последние две недели цена бензина и дизеля в среднем выросла на 2 грн за литр. Я не ожидаю, что буудт трагические подъемы цены, но на период турбулентности в Европе, я думаю, что возможны колебания в пределах 2-3 грн, — подчеркнул эксперт.

По его словам, спрос на топливо вырос после последней ракетной атаки 23 ноября, однако на сегодняшний день ситуация стабильная, ажиотажа нет, поскольку бензина достаточно.

– В то же время в крупных сетях АЗС говорят об увеличении продаж именно бензина. Конкретно генераторы стали предпосылкой роста спроса. Рынок не ожидал этого, потому что никто не прогнозировал оживления в низкий сезон. Поскольку зимой потребление самое низкое, – объяснил Куюн.

По его мнению, нынешний и дальнейший рост цен на топливо обусловлен не тем, что растет спрос среди владельцев генераторов.

– Сейчас наблюдается рост цен на бензин, но вызван он другими факторами. Первое – чтобы АЗС работала, ей нужен генератор примерно на 100 кВ, потребляющий топливо. Соответственно, себестоимость такого обслуживания генератора – примерно 1 грн на литре, – говорит Куюн.

А второй фактор – это сложная ситуация с ресурсами на европейском рынке.

– Мы ожидаем 5 декабря введение эмбарго на российскую нефть. Рынок очень нервничает, соответственно есть определенный дефицит именно дизельного топлива. Поэтому закупка его сейчас очень непростая, – добавил эксперт.

Накануне, 3 декабря, на АЗС Украины выросли средние цены на все виды топлива. Наибольшее подорожание – на 55 копеек – зафиксировано на бензин марки А-92. Его стоимость составляет 50,46 грн/л.

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