Ціни на бензин та дизпальне зросли на 2 грн, і це не межа – Куюн

Після останнього ракетного удару протягом минулих двох тижнів ціни на бензин та дизельне пальне в Україні зросли на 2 грн.

Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн в коментарі ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону розповів про ситуацію на ринку пального.

– За останні два тижні ціна бензину і дизеля в середньому зросла на 2 грн за літр. Я не очікую, що будуть трагічні підйоми ціни, але на період турбулентності в Європі, думаю, що можливі коливання в межах 2-3 грн, – наголосив екперт.

За його словами, попит на пальне зріс після останньої ракетної атаки 23 листопада, проте на сьогодні ситуація стабільна, ажіотажу немає, оскільки бензину вдосталь.

– Водночас у великих мережах АЗС говорять про збільшення продажу саме бензину. Генератори стали причиною зростання попиту. Ринок не очікував цього, тому що ніхто не прогнозував пожвавлення у низький сезон. Оскільки взимку споживання найнижче, – пояснив Куюн.

На його думку, нинішнє та подальше зростання цін на пальне обумовлене не тим, що зростає попит серед власників генераторів.

– Зараз спостерігається зростання цін на бензин, але викликане воно іншими факторами. Перше – щоб АЗС працювала, їй потрібен генератор приблизно на 100 кВ, який споживає пальне. Відповідно собівартість такого обслуговування генератора – приблизно 1 грн на літрі, – каже Куюн.

А другий фактор – це складна ситуація з ресурсами на європейському ринку.

– Ми очікуємо 5 грудня запровадження ембарго на російську нафту. Ринок дуже нервує, відповідно є певний дефіцит саме дизельного пального. Тому закупівля його зараз дуже непроста, – додав експерт.

Напередодні, 3 грудня, на АЗС України зросли середні ціни на всі види пального. Найбільше здорожчання – на 55 копійок – зафіксовано на бензин марки А-92. Його вартість становить 50,46 грн/л.

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