Эта песня растрогает женские сердца: Пономарев готовит весенний сюрприз

1 марта Украина услышит новую песню Александра Пономарева – Милішша. Ее он исполнит в квартете с Dzidzio, Никитой Алексеевым и Тарасом Тополей. Мужчины будут петь о любви.

Они обещают, что работа точно тронет женские сердца. Мелодию и слова песни пока не разглашают, будут держать интригу до начала весны. Однако наши журналисты уже побывали за кулисами съемок новой песни и пообщались с певцами.

Певцы говорят, что у каждого из них есть произведения о любви, но совместная работа по-новому раскроет это великое чувство. А отличие самих исполнителей станет изюминкой нового хита – убеждает автор идеи и песни.

— Как я ее петь буду, я понимаю. А вот как споют мои коллеги – это вопрос. Оно всегда на грани такого эксперимента большого, и мне это нравится, – отметил Пономарев.

Никита Алексеев, выступающий под псевдонимом Alekseev, говорит, что когда они начинают работу на студии, то каждый добавляет что-то свое.

— Есть творческая компиляция. Каждый делится своими идеями, несмотря на то, что фундамент зависит от Александра – он автор песни, – говорит артист.

Dzidzio (настоящее имя – Михаил Хома) решил заинтриговать поклонников. Он сказал, что в песне Милішша есть фраза, за которую ее полюбят все девушки.

— Там есть такая одна фраза. От этой одной фразы девочки будут любить эту песню, любить себя и заниматься любовью. Девушки, она для вас, – подчеркнул певец.

Год назад этот квартет уже выпускал песню, посвященную любви. Работа Чому пришлась по душе миллионам слушателей, а видеоролик в YouTube просмотрели более восьми миллионов раз.

Тогда четвертым исполнителем квартета был Артем Пивоваров. Однако в этом году его заменил лидер группы Антитела – Тарас Тополя. Говорит, что когда прочел строки песни, то сразу нашел окно в своем графике.

— Послушал песню, все понравилось. Она мне очень похожа на народную украинскую песню. Я думаю, что эта песня будет запоминаться людям, – сказал Тарас.

Песню Милішша квартет выпустит 1 марта. Артисты единогласно решили – хотят сделать подарок всем женщинам в первый день весны.

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