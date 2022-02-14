Ця пісня зворушить жіночі серця: Пономарьов готує весняний сюрприз

1 березня Україна почує нову пісню Олександра Пономарьова – Милішша. Її він виконуватиме у квартеті з Dzidzio, Микитою Алексєєвим та Тарасом Тополею. Чоловіки співатимуть про кохання.

Вони обіцяють, що робота точно зворушить жіночі серця. Мелодію та слова пісні поки не розголошують, триматимуть інтригу до початку весни. Проте наші журналісти вже побували за лаштунками зйомок нової пісні та поспілкувались зі співаками.

Співаки кажуть, що в кожного з них є твори про любов, але спільна робота по-новому розкриє це велике почуття. А відмінність самих виконавців стане родзинкою нового хіта – переконує автор ідеї та самої пісні.

– Як я її співати буду, я розумію. А от як заспівають мої колеги – це питання. Воно завжди на грані такого експерименту великого і мені це подобається, – зазначив Пономарьов.

Микита Алексєєв, який виступає під псевдонімом Alekseev каже, що коли вони починають роботу на студії, то кожен додає щось своє.

– Є творча компіляція. Кожен ділиться своїми ідеями, незважаючи на те, що фундамент він залежить від Олександра – він автор пісні, – говорить артист.

Dzidzio (справжнє ім’я – Михайло Хома) вирішив заінтригувати шанувальників. Він сказал, що в пісні Милішша є фраза, за яку її полюблять усі дівчата.

– Там є така одна фраза. Від цієї однієї фрази дівчата будуть любити цю пісню, любитися під цю пісню, кохатися. Дівчата, вона для вас, – наголосив співак.

Рік тому цей квартет уже випускав пісню, присвячену коханню. Робота Чому припала до душі мільйонам слухачів, а відеоролик у YouTube переглянули понад восьми мільйонів разів.

Тоді четвертим виконавцем квартету був Артем Пивоваров. Однак цього року його замінив лідер гурту Антитіла – Тарас Тополя. Каже, що коли прочитав рядки пісні, то одразу відшукав вікно у своєму графіку.

– Послухав пісню, все сподобалось. Вона мені дуже нагадує народну українську пісню. Я думаю, що ця пісня запам’ятовуватиметься людям, – сказав Тарас.

Пісню Милішша квартет випустить 1 березня. Адже артисти одностайно вирішили – хочуть зробити подарунок усім жінкам у перший день весни.

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