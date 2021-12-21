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Факты / Видео / Украина

Дарить не конфеты, а внимание: проект Перша професія для детей из интернатов

Маргарита Верещагина Видеоредактор

Дарить не конфеты, а внимание, инвестировать время и вдохновлять своим примером. Именно это часто самая главная необходимость для детей из интернатов. И одним из таких примеров стал проект Перша професія, являющаяся инициативой общественного союза Освіторія. Организовывает в детских домах и интернатах профессиональные кружки.

Всему чему научились, дети показали на специальной ярмарке добра в Киеве.

Главное, говорят в общественном союзе, чтобы дети точно знали, что у них есть навыки, которые могут помочь реализоваться во взрослой жизни.

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