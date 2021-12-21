Дарить не конфеты, а внимание: проект Перша професія для детей из интернатов
Дарить не конфеты, а внимание, инвестировать время и вдохновлять своим примером. Именно это часто самая главная необходимость для детей из интернатов. И одним из таких примеров стал проект Перша професія, являющаяся инициативой общественного союза Освіторія. Организовывает в детских домах и интернатах профессиональные кружки.
Всему чему научились, дети показали на специальной ярмарке добра в Киеве.
Главное, говорят в общественном союзе, чтобы дети точно знали, что у них есть навыки, которые могут помочь реализоваться во взрослой жизни.
2021-12-21
Теги: інтернат, історія успіху