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Факти / Відео / Україна

Дарувати не цукерки, а увагу: проект Перша професія для дітей з інтернатів

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Дарувати не цукерки, а увагу, інвестувати час та надихати власним прикладом. Саме це, часто, найголовніша необхідність для дітей з інтернатів. І одним з таких прикладів став проект Перша професія, яка є ініціативою громадської спілки Освіторія. Організовує у дитячих будинках та інтернатах професійні гуртки.

Усього чого навчилися, діти показали на спеціальному ярмарку добра в Києві.

Головне, кажуть в громадській спілці, щоб діти точно знали, що мають навички, які можуть допомогти реалізуватися у дорослому житті.

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