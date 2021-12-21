Дарувати не цукерки, а увагу: проект Перша професія для дітей з інтернатів
Дарувати не цукерки, а увагу, інвестувати час та надихати власним прикладом. Саме це, часто, найголовніша необхідність для дітей з інтернатів. І одним з таких прикладів став проект Перша професія, яка є ініціативою громадської спілки Освіторія. Організовує у дитячих будинках та інтернатах професійні гуртки.
Усього чого навчилися, діти показали на спеціальному ярмарку добра в Києві.
Головне, кажуть в громадській спілці, щоб діти точно знали, що мають навички, які можуть допомогти реалізуватися у дорослому житті.
2021-12-21
Теги: інтернат, історія успіху