Дают рабочие места и качественное образование детям. Как развивается село Песчаное

Факты начинают подборку материалов про успешные села страны. И первая история из Черкасского села Песчаное. Здесь с современным ремонтом школа, детсад и дом культуры. Есть супермаркеты, для детей 28 кружков. А для взрослых — рабочие места и достойная зарплата.

Песчаное — село, в котором хочется жить, здесь почти 4 тыс. населения. Свою деревню местные называют перспективным и обязаны местным аграриям.

Алексей — заместитель директора одного из крупнейших агропредприятий Украины. Более 40 лет хозяйство Маяк возглавляет его отец. Сейчас дают работу более чем двум сотням людей. И берут только тех, кто хочет учиться и работать.

Сергей работает оператором на современном комбикормовом заводе. За год здесь производят 70 тыс. тонн продукции. Радуется, что имеет работу в селе и не надо ехать на заработки.

Только за последние 15 лет фирма инвестировала в свое производство более 800 млн грн. Причем без копейки государственных дотаций или банковских кредитов.

Привели в порядок и мелиорированные земли.

Алексей рассказывает — больно было смотреть, как теряется русло реки. Для этого дела приобрели специальный комбайн.

Ежегодно хозяйство платит в местный бюджет более 40 млн грн. налогов. С этого и развивают Песчаное. Говорят, чтобы село жило, должен быть не только производство, но и достойные условия отдыха для рабочих.

Чтобы заинтересовать молодежь остаться в деревне — здесь создали страницу Youtube. Уже имеют более 90 тыс. подписчиков.

Мы уже рассказывали о том, как развивают Теребовлю. Все двигают молодые люди, которые до сих пор жили за границей. Они вернулись и работают над тем, чтобы общины или села становились успешными. Потенциал для развития ищут на месте.

К примеру, участие в различных грантах или проектах дает, в первую очередь, знания и понимание организации работы, а еще помогает финансово.

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