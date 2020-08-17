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Факти / Відео / Україна

Дають робочі місця та якісне навчання дітям. Як розвивається село Піщане

Факти розпочинають добірку матеріалів про успішні села країни. І перша історія з Черкаського села Піщане. Тут із сучасним ремонтом школа, дитсадок і будинок культури. Є супермаркети, для дітей 28 гуртків. А для дорослих – робочі місця та гідна зарплата.

Піщане – село, в якому хочеться жити, тут майже 4 тис. населення. Своє село місцеві називають перспективним і завдячують тутешнім аграріям.

Олексій – заступник директора одного з найбільших агропідприємств України. Понад 40 років господарство Маяк очолює його батько. Нині дають роботу понад двом сотням людей. Та беруть лиш тих, хто хоче вчитися і працювати.

Сергій працює оператором на сучасному комбікормовому заводі. За рік тут виготовляють 70 тис. тон продукції. Тішиться, що має роботу  у селі і не треба їхати на заробітки.

Тільки за останні 15 років фірма інвестувала у своє виробництво понад 800 млн грн. Причому без жодної копійки державних дотацій чи банківських кредитів.

Навели порядок і на меліорованих землях.

Олексій розповідає – боляче було дивитися, як замулюється русло річки. Задля цієї справи придбали спеціального комбайна.

Щороку господарство сплачує до місцевого бюджету понад 40 млн грн. податків. З того і розбудовують Піщане. Кажуть, щоб село жило,  має бути не лише виробництво, але й гідні умови відпочинку для робітників.

Аби зацікавити молодь залишитися у селі – тут створили сторінку у Youtube. Вже мають понад 90 тис. підписників.

Ми вже розповідали про те, як розвивають Теребовлю. Усе рухають молоді люди, які досі жили закордоном. Вони повернулися і працюють над тим, аби громади чи села ставали успішними. Потенціал для розвитку шукають на місці.

До прикладу, участь в різноманітних грантах чи проектах дає, в першу чергу, знання і розуміння організації роботи, а ще допомагає фінансово.

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