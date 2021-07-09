Где отдохнуть в Черногории: самые лучшие места и цены

Одна из самых популярных стран этого лета среди украинцев — солнечная Монтенегро (Черногория). Это не удивительно, поскольку въезд в страну разрешен без ограничений.

Теплое Адриатическое море, черные горы и старинные города — маленькая Европа со славянской душой. Отдых в Черногории в основном выбирают те, кто не может усидеть на месте, ведь в стране множество локаций, которые захватят дух туриста.

Самые лучшие места для отдыха в Черногории

Черные горы, синее море, зеленые альпийские луга, бурные реки и кристально чистые озера — именно из-за этих красивых мест едут в Черногорию. Самым популярным городом в туристический сезон является Будва. Такси от аэропорта обойдется в €20. Город лучше всего подойдет для молодежного отдыха. Впрочем, едут сюда прежде всего ради пляжей.

В Будве около 35 пляжей, а летом вода в Адриатическом море прогревается до 26 градусов. Зонтики и лежаки стоят около €15 за день. Также можно позагорать бесплатно на своей подстилке.

— В Будве есть несколько пляжей, которые имеют голубой флаг — вода соответствует самым высоким стандартам чистоты. Кроме того, много развлечений и вне города — вы можете пойти в горы, попробовать параглайдинг — €65 или уплыть на соседний остров всего за €4, — рассказал представитель туристической организации города Будва Деян Кульяса.

Сам город расположен посередине побережья, из него можно отправиться в Котор на автобусе за €3. Котор — это наиболее хорошо сохранившийся средневековый городской центр Средиземноморья. Он входит в список культурного наследия ЮНЕСКО и чем-то напоминает Венецию.

С Котора можно отправиться к острову Святой Богородицы. Поездка обойдется в €10. Сам остров небольшой, на нем есть храм, музей, сувенирная лавка и маяк. Ранее это был риф, которые едва выступал над водой.

С острова можно быстро добраться до Тивата, туристы часто живут здесь, поскольку в этом городе расположен аэропорт. Цены в отелях ниже, чем в Будве — бюджетный номер обойдется в €15-20, комфортный — €40-50.

Если хочется чего-то необычного, вам можно отправиться к каньону Тара, протяжность которого 93 км, а глубина местами более 1300 метров. Там есть мост Джурджевича, похожий на тот, что в фильмах про Гарри Поттера. Также там можно покататься на зиплайне за €20.

Неделя отдыха в Черногории на двоих в среднем обойдется в €600. Единственное, чего вам может не хватить — это времени, поскольку страна многогранная и в нее хочется возвращаться вновь и вновь.

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