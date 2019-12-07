День местного самоуправления: как в Украине живут успешные ОТО

Председатель Белозерской ОТО, что на Черкасщине, Владимир Мицук в своем кабинете надолго не задерживается. До объединения бюджет села составлял 8 млн грн., а в этом году выходит на 60. Это и налоги от местного бизнеса, которые остаются в общине, и выигранные гранты. Председатель говорит: пришлось научиться их правильно подавать. Считают там каждую копейку и имеют немало амбициозных планов на развитие.

Обычную столовую превратили в арт-кафе. Теперь она – гордость школы. Опорная школа, где учатся более полутысячи учеников, имеет велопарковку. Местные жители изменениям только радуются.

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Старый Лисец – маленькое село на Прикарпатье. Более 10 лет им руководит Анатолий Лущак. Собственная пожарная служба делает более сотни выездов ежегодно и обслуживает около десятка близлежащих сел.

Школу, дом культуры, сельсовет и садик – отапливают дровами, а точнее – ветками, которые ранее гнили вдоль дорог. Местная коммунальная служба все вычищает и сжигает с пользой. От газа отказались еще 8 лет назад.

Председатель призывает односельчан не ждать помощи от области или столицы, а самым улучшать свою деревню, поэтому одни своими силами ремонтируют церковь, другие – укрепляют берег, а молодые мамы организовали строительство беседки для детей.

Община уже реализовала 10 проектов и не останавливается – обустраивают туристическую зону.

В правительстве особенно надеются на таких инициативных людей на местах, которые без указания из центра знают как улучшить жизнь своим землякам. И в следующем году люди будут иметь последний шанс добровольно объединяться в общины. Пока что многие сомневаются.

Только в этом году из государственного бюджета общины получили более двух миллиардов гривен. Столько же заложено в бюджете и на следующий год.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на Виннитчине ОТО перерабатывает мусор на стройматериалы.

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