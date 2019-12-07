День місцевого самоврядування: як в Україні живуть успішні ОТГ

Голова Білозірської ОТГ, що на Черкащині, Володимир Міцук у своєму кабінеті надовго не затримується. До об’єднання бюджет села складав 8 млн грн., а цього року виходить на 60. Це і податки від місцевого бізнесу, які залишаються у громади, і виграні гранти. Голова каже: довелося навчитися їх правильно подавати. Рахують там кожну копійку та мають чимало амбітних планів на розвиток.

Звичайну їдальню перетворили на арт-кав’ярню. Тепер вона – гордість школи. Опорна школа, де навчаються понад півтисячі учнів, має велопарковку. Місцеві мешканці змінам лише радіють.

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Старий Лисець – маленьке село на Прикарпатті. Понад 10 років ним керує Анатолій Лущак. Власна пожежна служба робить понад сотню виїздів щорік та обслуговує близько десятка довколишніх сіл.

Школу, будинок культури, сільраду та садочок – опалюють дровами, а точніше – гіллячям, яке раніше гнило уздовж доріг. Місцева комунальна служба усе вичищає та спалює з користю. Від газу відмовились ще 8 років тому.

Голова закликає односельчан не чекати допомоги від області чи столиці, а самим покращувати своє село, тому одні своїми силами ремонтують церкву, інші – укріпляють берег, а молоді мами організували зведення альтанки для дітей.

Громада вже реалізувала 10 проектів і не зупиняється – облаштовують туристичну зону.

В уряді особливо сподіваються на таких ініціативних людей на місцях, які без вказівки з центру знають як покращити життя своїм землякам. І наступного року люди матимуть останній шанс добровільно об’єднуватися у громади. Поки багато хто сумнівається.

Лише цього року з державного бюджету громади отримали більше двох мільярдів гривень. Стільки ж закладено в бюджеті і на наступний рік.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Вінниччині ОТГ переробляє сміття на будматеріали.

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