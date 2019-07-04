День независимости США встретят военным парадом – впервые с 1991 года

США отмечают национальный праздник – День независимости. В Вашингтоне в этом году он будет необычным – с танками. Парад военной техники анонсировал президент Дональд Трамп. Также обещают авиацию и военные оркестры.

Накануне танки разместили возле Мемориала Линкольна. Ранее парады с танками в Вашингтоне проводили, например, в 1957 году – к инаугурации Дуайта Эйзенхауэра, или в 1961 году – к инаугурации Джона Кеннеди.

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Последний раз публика видела боевые машины на улицах города в 1991-м, когда праздновали окончание войны в Персидском заливе. Нынешний парад на днях анонсировал Дональд Трамп, пообещав показать несколько новинок. В частности, танк M1 Abrams.

Многие считают, что Трамп использует парад для собственной агитации. Но удовольствие не из дешевых – оно будет стоить налогоплательщикам не менее $2,5 млн. Сторонники и противники Трампа и его идеи с военным парадом даже устроили акции под Белым домом – в одно и то же время.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на День независимости США Трампу прислали ржавые танки без пушек.

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