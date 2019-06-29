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Факты / Видео / Украина

День памяти Василия Слипака: три года назад оперный певец погиб на Донбассе

29 июня ровно 3 года назад погиб оперный певец и защитник Украины Василий Слипак с позывным Миф.

Он получил всемирную славу благодаря своему уникальному голосу, был солистом Парижской национальной оперы.

Во время Революции достоинства поддержал парижский Евромайдан, постоянно отправлял на Майдан в Киев передачи с гуманитарной помощью и устраивал благотворительные концерты. А с началом войны на востоке Украины пошел на фронт добровольцем в рядах Правого сектора.

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На фронте был трижды. Воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта. Участвовал в боях за Авдеевку. 29 июня 2016-го Василий Слипак погиб в бою от пули вражеского снайпера.

Посмертно награжден званием Героя Украины. Похоронен в родном Львове, где 29 июня стартует музыкальный марафон в его честь, который продлится четыре дня подряд в разных городах Украины и мира.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что был ликвидирован снайпер боевиков, убивший Слипака.

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