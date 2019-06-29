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День пам’яті Василя Сліпака: три роки тому оперний співак загинув на Донбасі

29 червня рівно 3 роки тому загинув оперний співак і захисник України Василь Сліпак із позивним Міф.

Він здобув всесвітню славу завдяки своєму унікальному голосу, був солістом Паризької національної опери.

Під час Революції гідності підтримав паризький Євромайдан, постійно відправляв на Майдан до Києва передачі з гуманітарною допомогою та влаштовував благодійні концерти. А з початком війни на сході України пішов на фронт добровольцем у лавах Правого сектору.

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На фронті був тричі. Воював у Пісках у районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку. 29 червня 2016-го Василь Сліпак загинув у бою від кулі ворожого снайпера.

Посмертно нагороджений званням Героя України. Похований у рідному Львові, де 29 червня стартує музичний марафон на його честь, який триватиме чотири дні поспіль у різних містах України та світу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що було ліквідовано снайпера бойовиків, що вбив Сліпака.

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