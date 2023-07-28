День Украинской Государственности: что это за праздник и почему злит россиян

Украина уже второй раз отмечает достаточно новый для нас праздник – День Украинской Государственности. Его в 2021 году ввел президент Владимир Зеленский. Дату выбрали символическую – 28 июля, День крещения Киевской Руси.

Историки объясняют, что идея праздника состоит в том, чтобы в очередной раз напомнить о настоящих истоках украинской истории и ряде выдающихся государствотворцев.

— Это государство князя Владимира, потом государство Галицко-Волынское княжество, потом это казацкая государственность, а потом это украинская государственность начала ХХ века, и после советского опыта – независимое государство Украины, – говорит кандидат исторических наук Ярослав Затилюк.

К слову, День Украинской Государственности вызывает неслыханную агрессию у россиян еще и потому, что отмечаем мы его 28 июля. Россияне считают, что этим Украина якобы покушается на святое, то есть на наследие Киевской Руси. То есть, на то, что они неоправданно считают своим.

Свою независимость мы неоднократно выбаривали кровью, – отмечают историки. Теперь же творение нашей государственности происходит в окопах.

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