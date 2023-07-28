День Української Державності: що це за свято та чому злить росіян

Україна вже вдруге відзначає досить нове для нас свято – День Української Державності. Його у 2021 році запровадив президент Володимир Зеленський. Дату обрали символічну – 28 липня, День хрещення Київської Русі.

Історики пояснюють, що ідея свята полягає в тому, аби вчергове нагадати про справжні витоки української історії та низку видатних державотворців.

– Це держава князя Володимира, потім держава Галицько-Волинське князівство, потім це козацька державність, і потім це українська державність початку ХХ століття, і після радянського досвіду – незалежна держава Україна, – говорить кандидат історичних наук Ярослав Затилюк.

До слова, День Української Державності викликає нечувану агресію у росіян ще й тому, що відзначаємо ми його 28 липня. Росіяни вважають, що цим Україна начебто робить замах на святе, тобто на спадщину Київської Русі. Тобто на те, що вони невиправдано вважають своїм.

Свою незалежність ми неодноразово виборювали кров’ю, – наголошують історики. Нині ж творення нашої державності відбувається в окопах.

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