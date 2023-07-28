Відео
Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
ГУР перехопило секретну доповідь для Путіна, як РФ зривала зернову угоду
У санаторії біля Трускавця дівчинка вистрілила в голову 10-річному хлопчику: що відомо
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Ціллю ракетного удару РФ був Старокостянтинів на Хмельниччині – Ігнат
Це мене вбило, я кричала від болю: Харлан висловилася про дискваліфікацію і подякувала за підтримку
Артур Свинаренко

День Української Державності: що це за свято та чому злить росіян

Україна вже вдруге відзначає досить нове для нас свято – День Української Державності. Його у 2021 році запровадив президент Володимир Зеленський. Дату обрали символічну – 28 липня, День хрещення Київської Русі.

Історики пояснюють, що ідея свята полягає в тому, аби вчергове нагадати про справжні витоки української історії та низку видатних державотворців.

– Це держава князя Володимира, потім держава Галицько-Волинське князівство, потім це козацька державність, і потім це українська державність початку ХХ століття, і після радянського досвіду – незалежна держава Україна, – говорить кандидат історичних наук Ярослав Затилюк.

До слова, День Української Державності викликає нечувану агресію у росіян ще й тому, що відзначаємо ми його 28 липня. Росіяни вважають, що цим Україна начебто робить замах на святе, тобто на спадщину Київської Русі. Тобто на те, що вони невиправдано вважають своїм.

Свою незалежність ми неодноразово виборювали кров’ю, – наголошують історики. Нині ж творення нашої державності відбувається в окопах.

Свято, Україна, Хрещення Русі
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Більше відео
Суспільство Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина
День Української Державності: що це за свято та чому злить росіян
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Надзвичайні події Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
День Української Державності: що це за свято та чому злить росіян
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь