Депутаты с 16 лет: стоит ли разрешить подросткам баллотироваться

Группа народных депутатов предлагает разрешить баллотироваться на должность депутата с 16-ти лет. Соответствующий законопроект о расширении права участия в политической жизни зарегистрировали в Верховной Раде.

Авторы предлагают разрешить подросткам вступать в политические партии, избираться депутатами городского совета и учреждать общественные организации.

Поклонники указывают на положительный опыт в Европе. Противники называют такие изменения для Украины опасными. Нужна ли Украине такая инициатива, смотрите в материале.

На столичном вокзале волонтеры раздают еду бездомным. Среди них – немало подростков. К примеру, Екатерине сейчас 16 лет.

– Для дома престарелых привозим тоже еду и общаемся с ними. Это очень радует меня, потому что я вижу, как люди этого хотят, как им это нравится. Это очень классно, конечно, я хочу, чтобы это распространялось повсюду, — рассказывает Екатерина Олейник, волонтер движения Молодежь за мир.

Некоторым волонтерам всего 12-13 лет. И это уже не удивительно, среди юных украинцев – тренд на активность. Например, Екатерина мечтает о собственной общественной организации. По закону основывать ее можно с 18 лет. Однако законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде, может расширить права подростков.

В частности, предлагают разрешить с 16 лет основывать общественные организации, вступать в политические партии, избираться депутатом городского совета, сельским, поселковым и городским головой. Впрочем, такая инициатива в парламенте была воспринята неоднозначно. Даже внутри одной политсилы мнения разделились.

— Это действительно не в поддержку молодежи, а на продолжение деградации государственных институтов. Это все равно, что вас привезли в больницу, к вам приходит главврач и говорит: не переживайте, у меня есть чудесные хирурги со второго курса, — комментирует Андрей Осадчук, народный депутат Украины от фракции Голос.

В то же время один из авторов – и один из самых молодых нардепов – 27-летний Роман Лозинский уверяет: законопроект призван привлечь молодежь к переменам.

— Это позволяет целый спектр дел включаться в изменения. А какие это изменения в обществе? Это скамейки, скверы, это парки, площадки. Это пространство и изменения такого хозяйственного типа. Это не вопрос законотворчества в парламенте, который действительно нуждается в большом профессиональном опыте, — убежден Лозинский.

Факты ICTV посетили самого младшего городского голову страны. В 25 лет Олег Вольский возглавил Жолкву. Новый законопроект поддерживает, впрочем, вопрос “может ли представить себя мэром в 16” встречает улыбкой. Говорит, к своей должности готовился семь лет.

— За год невозможно стать готовым городским головой или даже депутатом местного совета. Но если человек в 16 лет настолько умный, настолько дерзкий, настолько где-то дальновидный и настолько готов взять на себя ответственность, потому что это чрезвычайно большая ответственность, то тогда я за такой законопроект, — делится Олег Лозинский.

Впрочем, чтобы стать депутатом в 16 лет, подростку придется получить согласие родителей, потому что пока их без разрешения даже в телевизоре показать нельзя.

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