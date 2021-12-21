Депутати з 16 років: чи варто дозволити підліткам балотуватися

Група народних депутатів пропонує дозволити балотуватися на посаду депутата з 16 років. Відповідний законопроект про розширення права участі в політичному житті зареєстрували у Верховній Раді.

Автори пропонують дозволити підліткам вступати в політичні партії, обиратись депутатами міської ради та засновувати громадські організації.

Прихильники вказують на позитивний досвід у Європі. Противники називають такі зміни для України небезпечними. Чи необхідна Україні така ініціатива, дивіться у матеріалі.

На столичному вокзалі волонтери роздають їжу безхатькам. Серед них – чимало підлітків. Наприклад, Катерині зараз 16 років.

– Для будинку престарілих привозимо теж їжу і спілкуємось з ними. Це дуже тішить мене, бо я бачу, як люди цього хочуть, як їм це подобається. Це дуже класно, звісно, я хочу, щоб це розповсюджувалося повсюди, – розповідає Катерина Олійник, волонтерка руху Молодь за мир.

Деяким волонтерам лише 12-13 років. І це вже не дивина, серед юних українців – тренд на активність. Наприклад, Катерина мріє про власну громадську організацію. За законом, засновувати її можна з 18 років. Однак законопроект, який зареєстрували у Верховній Раді, може розширити права підлітків.

Зокрема, пропонують дозволити з 16 років засновувати громадські організації, вступати до політичних партій, обиратися депутатом міської ради, сільським, селищним і міським головою. Утім, таку ініціативу у парламенті сприйняли неоднозначно. Навіть всередині однієї політсили думки розділилися.

– Це насправді не на підтримку молоді, а на продовження деградації державних інституцій. Це все одно, що вас привезли в лікарню, до вас приходить головний лікар і каже: не переживайте, в мене є чудесні хірурги з другого курсу, – коментує Андрій Осадчук, народний депутат України від фракції Голос.

Натомість один з авторів – і один із наймолодших нардепів – 27-річний Роман Лозинський запевняє: законопроект покликаний залучити молодь до змін.

– Це дає можливість цілого спектру справ включатися у зміни. А які це зміни в громаді? Це лавки, сквери, це парки, це майданчики. Це простір і зміни такого господарчого типу. Це не питання законотворчості в парламенті, яка справді потребує великого фахового досвіду, – переконаний Лозинський.

Факти ICTV завітали до наймолодшого міського голови країни. У 25 років Олег Вольський очолив Жовкву. Новий законопроект підтримує, утім, питання “чи може уявити себе мером у 16” зустрічає посмішкою. Каже, до своєї посади готувався сім років.

– За рік неможливо стати готовим міським головою чи навіть депутатом місцевої ради. Але якщо людина в 16 років є настільки розумною, настільки зухвалою, настільки десь далекоглядною і настільки готовою взяти на себе відповідальність, бо це надзвичайно є велика відповідальність, то тоді я за такий законопроект, – ділиться Олег Лозинський.

Утім, аби стати депутатом у 16 років, підлітку доведеться отримати згоду батьків, бо поки їх без дозволу навіть у телевізорі показати не можна.

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