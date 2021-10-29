Диалог власти и застройщиков: главные темы Building&Construction Форум

Строительный рынок в ожидании принятия во втором чтении Закона 56/55, который должен коренным образом изменить подходы в градостроительстве. В столице на большом Building&Construction Форуме собрались ведущие специалисты рынка, представители власти и бизнеса, чтобы обсудить ситуацию, пути развития отрасли.

Лидеры строения выражали пожелания дальнейших реформ и делились собственным опытом. В частности, в панельной дискуссии принял участие и Владимир Зубик – президент некоммерческой ассоциации строителей Интергал-Буд.

— Надо заняться нашим законотворцам тем, что просто снимать награжденные барьеры, наставленные предшественниками. На самом деле все нужно свести к электронной регистрации пожеланий застройщиков. Мы ведь строим, мы не разрушаем, — говорит Владимир Зубик.

И перемены обязательно будут, говорят представители власти. Кроме нового закона, также возлагается немало надежд на вновь созданную Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства.

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