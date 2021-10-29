Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы
Дарина Реготун |

Диалог власти и застройщиков: главные темы Building&Construction Форум

Строительный рынок в ожидании принятия во втором чтении Закона 56/55, который должен коренным образом изменить подходы в градостроительстве. В столице на большом Building&Construction Форуме собрались ведущие специалисты рынка, представители власти и бизнеса, чтобы обсудить ситуацию, пути развития отрасли.

Лидеры строения выражали пожелания дальнейших реформ и делились собственным опытом. В частности, в панельной дискуссии принял участие и Владимир Зубик – президент некоммерческой ассоциации строителей Интергал-Буд.

— Надо заняться нашим законотворцам тем, что просто снимать награжденные барьеры, наставленные предшественниками. На самом деле все нужно свести к электронной регистрации пожеланий застройщиков. Мы ведь строим, мы не разрушаем, — говорит Владимир Зубик.

И перемены обязательно будут, говорят представители власти. Кроме нового закона, также возлагается немало надежд на вновь созданную Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства.

Читайте
МВД разработало законопроект относительно недобросовестных застройщиков - Геращенко

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Развитие гриль-культуры: BBQ.UA организовали кулинарный фестиваль
Развитие гриль-культуры: BBQ.UA организовали кулинарный фестиваль
Непредвиденные обстоятельства. Абстрактная скульптурная инсталляция в Киеве
Непредвиденные обстоятельства. Абстрактная скульптурная инсталляция в Киеве
METRO Украина проводит форум с участием мишленовских шефов из ЕС
METRO Украина проводит форум с участием мишленовских шефов из ЕС
Ашан представил новый формат магазинов
Ашан представил новый формат магазинов
Потенциал для бизнеса и инвестиций: о чем говорили в первый день КМЭФ
Потенциал для бизнеса и инвестиций: о чем говорили в первый день КМЭФ
INVEST FORUM в Запорожье — самый масштабный форум об инвестициях
INVEST FORUM в Запорожье — самый масштабный форум об инвестициях
В Киеве объявили финалистов Global Teacher Prize Ukraine
В Киеве объявили финалистов Global Teacher Prize Ukraine
VII Форум Диригенти змін. Ответственность. Кто, если не я?
VII Форум Диригенти змін. Ответственность. Кто, если не я?
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка