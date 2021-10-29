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Дарина Реготун |

Діалог влади та забудовників: головні теми Building&Construction Форум

Будівельний ринок в очікуванні прийняття у другому читанні Закону 56\56, який має докорінно змінити підходи у містобудуванні. У столиці на великому Building & Construction Форумі зібрались провідні фахівці ринку, представники влади та бізнесу, аби обговорити ситуацію, шляхи розвитку галузі.

Лідери будівництва виказували побажання до подальших реформ та ділились власним досвідом. Зокрема, у панельній дискусії взяв участь і Володимир Зубик – президент некомерційної асоціації будівельників Інтергал-Буд.

– Треба зайнятись нашим законотворцям тим, що просто знімати ті бар’єри, які були нагороджені, навиставлені попередниками. Насправді, все треба звести до електронної реєстрації побажань забудовників. Бо ми ж будуємо, ми не руйнуємо, – каже Володимир Зубик.

І зміни неодмінно будуть, кажуть представники влади. Окрім нового закону також покладається чимало надій на новостворену Державну інспекцію архітектури та містобудування.

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