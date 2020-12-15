Диджитал детокс: как избавиться от интернет-зависимости

В мире более трех млрд человек пользуются смартфонами и у половины из них точно есть интернет зависимость. В среднем за день человек 58 раз без надобности проверяет свой телефон, и что интересно половина из них приходится на рабочее время.

Просыпаемся утром и сразу просматриваем соцсети и ленты, а когда на работе появляется свободная минутка, то сразу берем в руки телефон. Не кажется ли вам, что это признаки интернет-зависимости?!

В информационную эпоху, когда “в телефоне” и работа, и друзья, и семья, очень сложно отказаться от ежедневного использования смартфона. Однако специалисты советуют минимизировать время, которое мы уделяем бессодержательному просмотру ленты в соцсетях.

Информационный детокс: как это работает

Диджитальна детоксикация — это не просто модный термин, но и очень полезная привычка современного человека, который на время совсем отказывается от пользования телефоном.

Главные рекомендации:

наведите порядок в смартфоне;

удалите лишние приложения;

отпишитесь от каналов, которые не читаете;

не используйте смартфон перед сном и сразу после него;

учитесь концентрировать внимание и налаживать рабочий процесс;

организуйте досуг, который позволит вам на несколько часов выключить смартфон.

Несмотря на то, что интернет-зависимость была признана болезнью еще в 2008 году, некоторые до сих пор спорят и считают, что в эпоху информационных технологий это нормально и не является проблемой. В тоже время ученые все больше убеждаются в сложности и реальности этого недуга.

Коварность этой зависимости в том, что симптомы проявляются не сразу, на их формирование нужно время, поэтому она приходит почти незаметно.

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